Unas 40 marchas en el 25N recuerdan a las 38 víctimas de violencia machista en 2025, con dos distintas en Madrid

La manifestación convocada por la Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra este martes, ha recordado a las mujeres represaliadas por el franquismo y también se han dejado ver banderas palestinas en una marcha en la que se han escuchado lemas como"¡No estamos todes, faltan les asesinades!" o "¡Fuera rosarios de nuestros o ovarios!".

Igualmente, las participantes portaban pancartas con frases como "No es no" y "Gritamos ahora para no callar por siempre", además de banderas palestinas. La manifestación ha arrancado este martes a las 19:05 desde Atocha (Madrid) al grito de "¡No estamos exagerando, nos están asesinando!" cuando las convocantes han empezado a subir la calle Atocha con una pancarta con el lema 'Todas y todes contra la violencia racista y patriarcal'.

El recorrido finalizará su en la Plaza de Jacinto Benavente. Durante el mismo, las convocantes han hecho dos paradas "simbólicas" para leer manifiestos sobre la "violencia institucional", la memoria y reivindicación de las mujeres represaliadas durante el franquismo: una en la calle Atocha, 79, y otra en el monumento a los Abogados de Atocha.

El manifiesto de la Comisión

Al llegar a la Plaza de Jacinto Benavente, las convocantes leerán un manifiesto en el que se han posicionado contra "toda violencia racista y patriarcal" y criticarán un sistema que "no previene, protege o repara". Entre otras cosas, denunciarán la "violencia" que el Estado "ejerce" con la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía; con la "desprotección" de las trabajadoras en domicilios; y con el cierre de los Espacios de Igualdad para mujeres en Madrid.

A esta marcha ha acudido la co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández y la portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Verónica Barbero. Asimismo, ha estado presente la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. También ha acudido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha decidido estar presente en las dos marchas que recorren la capital de España esta noche.