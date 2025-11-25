Las marchas van sumando participantes -sobre todo mujeres mayores- a medida que avanzan en su recorrido por las calles de la capital, en una tarde fría

Nevenka Fernández encabeza los actos en el Día de la Eliminación de la violencia de género en España: "Tengo suerte de estar por todas las mujeres que ya no pueden hablar"

Las calles de España se llenan este 25 de noviembre de pancartas, consignas y prendas moradas con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En Madrid, se ha vuelto a ver dos marchas diferentes que reflejan la división que existe incluso para denunciar la violencia, en los sectores feministas.

Aunque divididas, las dos marchas reivindican los mismos objetivos: el fin de todas las violencias machistas y combatir el negacionismo.

Las manifestaciones van sumando participantes, sobre todo mujeres mayores, a medida que avanzan por el centro de la capital en una tarde fría. Este año, la violencia contra las mujeres se ha cobrado 38 vidas en España, un dato que subraya la urgencia de estas movilizaciones.

Primer recorrido: Foro de Madrid 25N y Movimiento Feminista de Madrid

La primera manifestación, organizada por el Foro de Madrid 25N y el Movimiento Feminista de Madrid, partió de la confluencia de las calles Alcalá y Gran Vía bajo el lema: "Contra la Violencia Machista y el Negacionismo ¡Basta de Abandono Institucional!". Encabezan la marcha la ministra de Igualdad, Ana Redondo, acompañada de las titulares de Vivienda e Inclusión, Isabel Rodríguez y Elma Saiz, así como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y dirigentes del PSOE madrileño y de la Ejecutiva Federal del partido. La marcha finalizará en la Plaza de España.

Al inicio de la movilización, la ministra Redondo lanzó un mensaje al PP:"Desde el Gobierno queremos grandes consensos para avanzar. Lamentablemente esos consensos se han roto estos días, como ha ocurrido en la Federación Española de Municipios y Provincias por culpa del PP. Pedimos al PP que no intente nadar y guardar la ropa. O está con el pacto de Estado o está con el negacionismo de Vox."

Además, celebró el nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, destacando que es un buen mensaje por su carrera profesional centrada en la lucha contra la violencia machista.

Por su parte, el secretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, que encabezó la representación de su partido en la convocatoria, acusó al Gobierno de dividir al movimiento feminista y criticó la ley del "solo sí es sí" y los fallos en el sistema de pulseras de control de maltratadores.

Segunda marcha: Comisión 8M de Madrid

Poco después arrancó la marcha organizada por la Comisión 8M de Madrid, que partió desde Atocha rumbo a la plaza de Jacinto Benavente, bajo el lema: "Todas y todes contra la violencia racista y patriarcal". Las portavoces del colectivo reivindicaron la trayectoria del movimiento y su compromiso con una lucha "sin dejar a nadie fuera", en especial con los colectivos trans.

La líder de Podemos, Ione Belarra, criticó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como un "peligro para las mujeres" y animó a "todas a movilizarse contra la ultraderecha", señalando que el movimiento feminista es "el movimiento social más transformador de nuestro tiempo".

Contra el regreso de las conductas machistas entre los más jóvenes

Representantes de Sumar destacaron también el nombramiento de la nueva fiscal general experta en violencia machista y alertaron sobre cómo la crisis de la vivienda y la falta de cribados en Andalucía afectan a las mujeres, subrayando: "Necesitamos medidas ya."

En Galicia, cientos de personas han salido a la calle en repulsa contra una de las violencias más extendidas y persistentes del mundo: la violencia contra las mujeres. Las organizaciones reclaman que estas violencias van mucho más de lo físico y que existen muchas otras formas como la psicológica, la institucional o incluso la económica. Un 25N en el que también se quiere luchar contra el regreso de las conductas machistas entre los más jóvenes.