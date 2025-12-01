Claudia Barraso 01 DIC 2025 - 16:49h.

Detenido un hombre que atropelló a una mujer y decidió darse a la fuga: la víctima fue evacuada al hospital en estado grave

Una mujer ha sido atropellada en Avenida de América por un vehículo que se dio a la fuga. Los hechos ocurrieron durante la mañana de este lunes en uno de los cruces de la zona. Hasta el lugar se trasladaron efectivos de la Policía Municipal de Madrid y algunos sanitarios, que informaron de lo ocurrido en redes sociales.

La mujer, de 50 años, se encontraba en una de las calles de Avenida de América cuando fue atropellada por un coche, causándole graves lesiones. Los sanitarios del Samur-Protección Civil atendieron a la víctima en el lugar de los hechos. Tenía un traumatismo facial y fractura ortopédica en una pierna. Tras una primera evaluación decidieron trasladarla hasta el hospital para poder ser atendida. Fue evacuada en estado grave hasta el Hospital Gregorio Marañón.

Fue detenido a los pocos minutos

El hombre que conducía el vehículo, en ves de bajarse del coche a atender a la víctima, decidió darse a la fuga. Llegó a chocar con otros dos coches tratando de huir lo más rápido posible. Los agentes que recibieron la llamada alertando sobre el atropello salieron en su búsqueda con la descripción.

Solo pasaron unos minutos hasta que la policía de Madrid consiguió detenerle en su intento de huida. Lo último que se conoce de este suceso, es que la mujer fue llevada al hospital madrileño con pronóstico grave y que los agentes han abierto una investigación para esclarecer los hechos. La rápida actuación de los sanitarios permitió estabilizar a la mujer.