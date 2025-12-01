Juan Tejón 01 DIC 2025 - 17:11h.

La pareja se encontraba en proceso de separación y había una denuncia previa

La mujer asesinada en Madrid a manos de su pareja tenía dos hijas de 13 y 17 años con su agresor

MadridPosible caso de violencia machista en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Una mujer ha sido asesinada a cuchilladas y su pareja se ha suicidado. Estaban en proceso de separación y había una denuncia previa. Los hechos se produjeron en torno a las 22 horas del domingo, cuando la Policía Nacional recibió una llamada alertando de un hombre, José Antonio, se había precipitado al exterior desde su vivienda.

La Policía ha informado de que, a su llegada, los indicativos de seguridad comprobaron que el hombre, un español del año 1981, había fallecido. Los Bomberos de la Comunidad de Madrid localizaron el cuerpo sin vida de una mujer, nacida en 1980, que presentaba heridas de arma blanca en el cuello.

Los vecinos escucharon una fuerte discusión

Los vecinos escucharon una fuerte discusión, llamaron a la Policía y cuando los agentes se personaron, encontraron el cuerpo sin vida de José Antonio. Previamente había matado a su mujer, María Ángeles, de 45 años.

La pareja se encontraba en proceso de separación y había una denuncia previa, aunque esa querella fue retirada posteriormente por la propia víctima, quien se retractó de los hechos. Las hijas de 13 y 17 años se encontraban en casa de sus abuelos y ahora los servicios de psicología están trabajando con ellas.