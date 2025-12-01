Un hombre mata a puñaladas a su mujer y después se suicida en Torrejón de Ardoz

Una mujer de 45 años ha sido asesinada de varias puñaladas en el cuello por su pareja, que se ha suicidado

Crimen machista en Torrejón de Ardoz, Madrid: la pareja estaba registrada en VioGén en 2022

MadridUna mujer de 45 años ha sido asesinada de varias puñaladas en el cuello en una vivienda situada en el número 2 de la calle del Reino Unido, en Torrejón de Ardoz (Madrid), en lo que podría ser un nuevo crimen machista aunque todas las hipótesis están abiertas, según ha informado a EFE la Policía Nacional.

El suceso ha tenido lugar sobre las diez de la noche de este domingo y los servicios de emergencias han encontrado también el cadáver de un hombre de 44 años que se había precipitado desde el edificio, han precisado la Policía y el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El hombre se arrojó desde la azotea de un edificio

La Policía recibió un aviso de que el hombre se había precipitado al exterior ante lo que agentes de Seguridad Ciudadana se desplazaron al lugar, donde lo encontraron tendido en la vía pública.

Al acceder al interior del domicilio desde el que esta persona se había arrojado -cuya puerta fue abierta por los bomberos- localizaron el cuerpo de la mujer con varias heridas de arma blanca.

También acudieron servicios sanitarios del SUMMA que certificaron el fallecimiento de ambos, ciudadanos españoles de entre 44 y 45 años.

La pareja estaba registrada en VioGén en 2022, pero el caso estaba "inactivo"

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que la pareja estaba registrada en 2022 en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, VioGén, con riesgo "no apreciado" y en estos momentos este caso estaba en situación "inactiva".

La pareja tenía dos hijas, de 13 y 17 años, que han quedado al cargo de un familiar.

Ayuda contra la violencia de género

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 41 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.336 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización