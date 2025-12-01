La pareja tenía dos hijas de 13 y 17 años que han quedado al cargo de un familiar

Crimen machista en Torrejón de Ardoz, Madrid: la mujer entró en VioGén en 2021 por una denuncia de un testigo

MadridUna mujer de 45 años ha sido asesinada de varias puñaladas en el cuello en una vivienda situada en el número 2 de la calle del Reino Unido, en Torrejón de Ardoz (Madrid), en lo que podría se investiga como un nuevo crimen machista. Su pareja, un hombre de nacionalidad española, ha aparecido tendido en la vía pública tras lanzarse al vacío desde la vivienda.

La pareja tenía dos hijas de 13 y 17 años que han quedado al cargo de un familiar.

Los vecinos alertaron a las autoridades de las amenazas del hombre

Fuentes del caso han apuntado a EFE que, según las llamadas al 091, varios vecinos alertaron de que antes de arrojarse al vacío el hombre, de nacionalidad española, como la mujer, y de 44 años, había amenazado con matar a sus hijas y quitarse la vida.

La mujer recibió varias puñaladas, una de ellas en el cuello, por parte presuntamente de su pareja.

La mujer asesinada en Madrid entró en VioGén en 2021 por una denuncia de un testigo

La mujer de 45 años asesinada anoche en su domicilio de Torrejón de Ardoz (Madrid) ingresó en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, VioGén, en diciembre de 2021 tras la denuncia de un testigo, aunque ella no presentó denuncia ni quiso declarar.

Así lo han asegurado a EFE fuentes próximas a la investigación, que han indicado que tras la llamada de un ciudadano que presenció una escena de maltrato entre la pareja, el caso se introdujo en VioGén y se aplicó el llamado "protocolo cero".

Es decir, las fuerzas de seguridad iniciaron las gestiones pertinentes para recabar toda la información disponible. No obstante, la mujer no quiso presentar denuncia contra su pareja ni tampoco declarar. El caso, valorado de riesgo bajo, quedó inactivo en el sistema al cabo de los meses.