MadridEl Ministerio de Sanidad ha ampliado la investigación que ordenó a la Alta Inspección sobre el Hospital de Torrejón al resto de centros madrileños de gestión privada, operados en este caso por el Grupo Quirón, que en los últimos años han incrementado su presupuesto "de manera absolutamente obscena".

Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que ha presentado el 'Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS)', en el que se alerta de la creciente dependencia del sistema sanitario español de los centros de gestión privada.

García ha negado que lo sucedido en el Hospital de Torrejón sea una "rencilla entre directivos" como dijo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ha señalado que se trata de un "modus operandi que intenta parasitar nuestro sistema público a través de la cuenta de resultados de las empresas privadas".

El Gobierno de Madrid dice que el Hospital de Torrejón cumple en calidad y seguridad

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid afirma que las Áreas de Calidad y Seguridad del Paciente del Hospital de Torrejón cumplen con los objetivos del Servicio Madrileño del Salud, según un informe del departamento.

La inspección se ha producido después de que se publicaran diversas informaciones que recogían cómo la gestora de este hospital público, Ribera Salud, intentaba alargar las listas de espera de los pacientes para aumentar sus beneficios económicos.

Se trata del segundo informe que emite la Consejería de Sanidad sobre la cuestión y que se suma al primero, llevado a cabo a través de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria, que recogió que no existía evidencia alguna en la reutilización de productos sanitarios de un solo uso en el Hospital.

Este segundo informe ha concluido que "con relación a la calidad asistencial y la seguridad del paciente se ha trabajado correctamente en todas las áreas auditadas y de manera acorde a los objetivos indicados en el Contrato Programa del Servicio Madrileño de Salud", ha indicado la Consejería de Sanidad en una nota.