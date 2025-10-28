telecinco.es 28 OCT 2025 - 11:58h.

Los efectivos del SUMMA 112 le han encontrado en estado muy grave y no han podido hacer nada por salvar su vida

El arrollamiento ha causado afectaciones en la línea C-3 de cercanías, quedando el servicio suspendido durante horas entre las estaciones de Pinto y Getafe Industrial

Getafe, MadridUn hombre de 57 años de edad ha muerto en un accidente laboral tras ser arrollado por un tren en una vía férrea ubicada en Getafe, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. El suceso ha afectado al servicio ferroviario, que aunque ya se ha restablecido quedó suspendido a primera hora de la mañana entre las estaciones de Pinto y Getafe Industrial.

El accidente ha tenido lugar a las 4:40 horas de la madrugada del martes, momento en el que el 112 ha recibido una llamada en la que se alertaba del arrollamiento de un trabajador en la vía del tren a la altura de las calles Guadalquivir y Odiel, en un polígono industrial.

El trabajador ha fallecido a pesar de los esfuerzos de los sanitarios

Agentes de la Policía Nacional y una UVI móvil del SUMMA 112 se han trasladado hasta el lugar de los hechos. Allí, han encontrado al hombre en estado muy grave, inconsciente y en parada cardiorrespiratoria.

A pesar de los esfuerzos de los sanitarios por reanimarle, solo han podido confirmar su fallecimiento, según han informado desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Afectaciones en el servicio ferroviario de la línea C-3 de Renfe Cercanías

Como consecuencia del arrollamiento, la movilidad a través del servicio ferroviario se ha visto afectada durante las primeras horas de la mañana.

Renfe Cercanías Madrid ha informado de la suspensión temporal del servicio de la línea C-3 entre las estaciones de Pinto y Getafe Industrial en ambos sentidos.

Hasta su restablecimiento, se han habilitado trenes lanzadera entre Aranjuez y Pinto, y entre Getafe Industrial y Chamartín para facilitar el transporte de los viajeros.