Un hombre ha resultado herido de gravedad tras caer desde un andamio en una altura de ocho metros mientras trabajaba. El edificio, de la Calle Antonio Rodríguez de Madrid estaba en obras y la víctima cayó desde gran altura hasta acabar gravemente herido en el suelo.

Hasta el lugar de los hechos acudieron los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid, efectivos del equipo de bomberos que colaboraron para facilitar el acceso al lugar a los sanitarios. La policía también intervino en la operación y los agentes locales de Madrid se han hecho cargo de la investigación abierta con la que tratan de aclarar los motivos de la caída.

Cuando llegaron los servicios de emergencia, atendieron al hombre aún con vida aunque muy gravemente herido por múltiples lesiones que le había causado la caída, ya que era desde gran altura. Tras un primer reconocimiento que le hicieron en el lugar de los hechos, decidieron trasladarle hasta el hospital más cercano para que allí pudiese ser evaluado en profundidad. Se desconoce la identidad y el pronóstico del trabajador.

El comunicado de los servicios de emergencia

En las imágenes compartidas por los servicios de emergencia aparecen todos los sanitarios que han intervenido en la operación. En uno de los momentos, tratan de meter entre varios al herido dentro de la furgoneta, con gran dificultad. La zona donde se produjo la caída fue cortada por los bomberos que aparecen en el post intentando acordonar la zona para que no haya más heridos por riesgo de desprendimiento de alguna pieza del edificio.

“El SUMMA 112 ha atendido a un hombre que ha caído desde un andamio de una altura de unos siete u ocho metros. El acceso hasta el herido ha sido bastante complicado. El servicio de emergencia ha desplegado varios operativos hasta el lugar del incidente, pidiendo ayuda a los bomberos de la Comunidad de Madrid para poder acceder hasta el trabajador. El pronóstico del paciente es grave, presenta un politraumatismo torácico. Le hemos conseguido estabilizar y le hemos trasladado urgentemente al hospital”.