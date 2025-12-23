Ana Verdejo 23 DIC 2025 - 08:38h.

La nieve tiñe de blanco la península: De Valladolid a Lugo y Pontevedra

La gran cantidad de gente y la nieve en el puerto de Cotos, Navacerrada, provocó momentos de nerviosismo

Momentos de tensión y nerviosismo se han vivido este lunes en el puerto de Cotos, Navacerrada. La gran cantidad de nieve y la afluencia de visitantes provocó la intervención de la Guardia Civil para evitar el caos ante la falta de buses de "cientos" de personas que esperaban los autobuses para regresar a Madrid.

Las imágenes muestran cómo la Guardia Civil pide calma a los más de 200 visitantes atrapados en el puerto de Cotos. A temperaturas bajo cero han esperado durante horas la llegada de los autobuses que los llevarían de vuelta a casa.

La masa de aire frío que ha entrado en la península deja intensas nevadas en la sierra madrileña, aunque también la bajada de temperaturas en Valladolid, Lugo y muchas regiones de España.

Cada uno tiene su sistema para combatir el frío: algunos hablan del infalible 'método cebolla', que no es otra cosa que vestirse con varias capas de abrigos y jerséis.

Otros, aprovechando las celebraciones de estas fechas, prefieren otras formas para entrar en calor. "Tomamos un poquito de licor. Con varias cervezas el frío se pasa", nos cuentan.

El paisaje invernal en Pontevedra sugiere una postal, donde aseguran que hay más frío de lo habitual. "Frío normalmente hace, pero tanto como para ver nevar desde casa, no." La nieve también cubre Pedrafita de Ocebreiro, donde han caído "unos 15 centímetros". Un escenario navideño que la mayoría agradece y aprovecha para divertirse: "Nos hemos tirado en la nieve, nos hemos lanzado bolas".