Se espera una acumulación máxima de 15 centímetros de nieve en el Pirineo de Girona

Las navidades más frías: entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal

Compartir







La nieve y el oleaje activan este martes los avisos en seis provincias y en la ciudad autónoma de Melilla, con temperaturas mínimas que alcanzarán los -2ºC en León y Palencia, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Y todo se debe a la entrada de una masa de aire frío. En concreto, las provincias con avisos por nieve son Burgos, Soria, Barcelona, Girona, Lleida y La Rioja (Ibérica Riojana), con acumulación máxima de 15 centímetros en el Pirineo de Girona y un espesor que se espera por encima de los 1.200 metros.

En cuanto a los avisos por oleaje, se dan en Girona y en la ciudad autónoma de Melilla, con olas de tres metros en ambas. La AEMET prevé cielos nubosos o muy nubosos, así como precipitaciones y chubascos en gran parte de la Península, aunque no se espera que sean fuertes, pero pueden ser persistentes en la vertiente cantábrica.

También se esperan lluvias en el suroeste, que se extenderán hacia el sur de Andalucía, Estrecho, Ceuta y Melilla. Además, en el tercio este de la Península se esperan cielos menos nubosos y precipitaciones únicamente en los sistemas montañosos.

Lluvias intensas en los litorales de Alborán y Estrecho

La AEMET señala que, con incertidumbre, habrá intervalos nubosos en Baleares, acompañados de algunas precipitaciones aisladas, que serán más probables al sur de las islas. Mientras, en los litorales de Alborán y Estrecho se registrarán precipitaciones que pueden ser intensas, persistentes y que pueden estar acompañadas puntualmente de tormenta en Ceuta y Melilla. Así, se espera que las precipitaciones sean en forma de nieve en los sistemas montañosos, con cotas más bajas en la mitad nordeste, que ascenderá a lo largo del día.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En Canarias se prevén intervalos nubosos sin que se descarten lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas de mayor relieve. También se esperan brumas y nieblas en algunos valles del interior.

Las temperaturas suben en el país

En cuanto a las temperaturas mínimas, se esperan aumentos, sobre todo en el cuadrante suroeste peninsular, excepto algunos descensos débiles en valles de Castilla y León, Bajo Ebro, litoral catalán y Baleares. Las temperaturas máximas también aumentarán, excepto en el nordeste. Mientras, en Canarias se esperan pocos cambios.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Predominarán los vientos moderados del oeste y noroeste en la península y Baleares, rolando a norte y noroeste a partir del mediodía y que puede ser del oeste fuerte y con rachas muy fuertes en litorales del sur y sureste peninsular y a última hora en el Ampurdán.

Además, se registrarán vientos flojos en interiores del oeste y al sur de los Pirineos, excepto en el valle del Ebro, y en Canarias soplará alisio moderado.