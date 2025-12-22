Las navidades más frías: entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal

Entre las capitales, las mínimas más bajas se esperan en Teruel con una temperatura de hasta -5 grados

Una masa de aire frío persiste en la Península: se esperan lluvias en la mayoría del país y nieve en cotas bajas de la mitad norte

La primera semana de las fiestas navideñas va a traer un ambiente frío y temperaturas diurnas inferiores a lo habitual para la época, con valores que llegarán a estar, el día de Navidad, entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal, según han confirmado desde la Agencia Estatal de Meteorología.

El martes y el día de Nochebuena, los termómetros serán más benévolos, pero sin dejar de acusar el frío. No está previsto que hoy se superen los 3 grados en Segovia, Soria y Ávila, los 4 en Cuenca y Madrid y los 5 en León, Burgos y Albacete. En el extremo contrario, se espera que Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla lleguen a los 15 grados.

Un temporal de frío y lluvia

En conjunto, las diurnas estarán por debajo de 10 grados en buena parte de la península y de 5 en la mayor parte del interior, ha detallado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo. Entre las capitales, las mínimas más bajas se esperan en Teruel, -5.

Este lunes, además, lloverá en el norte de Cataluña, Baleares, Galicia, Cantabria y Castilla y León, así como en las zonas de montaña. La cota de nieve estará en torno a los 800 metros, aunque en el norte subirá hasta los 1.000-1.200 y en el centro y sur hasta los 1.200-1.500 metros.

En Canarias estará nuboso en el norte de las islas montañosas, con probables precipitaciones débiles y persistentes que pueden ser localmente moderadas en medianías durante la primera mitad del día. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y los valores serán suaves.

Las temperaturas de esta semana

El martes subirán las temperaturas tanto nocturnas como diurnas, pero el ambiente será frío y las máximas no alcanzarán los 10 grados en amplias zonas del interior peninsular.

Lloverá en Galicia, el Cantábrico, el sur de Castilla y León, Extremadura y buena parte de Andalucía, en el sur de esta comunidad de manera más intensa. El día amanecerá con heladas en el norte y el centro y nevará en las montañas a partir de unos 1.200 metros, aunque la cota irá subiendo a lo largo del día.

En cuanto a los días de Nochebuena y Navidad, el 24 de diciembre será un día nuboso en el norte, con lluvias en la vertiente cantábrica, pero menos frío que en las jornadas previas y temperaturas en ascenso excepto en el Cantábrico y el litoral suroreste.

Volverá a helar en el interior. Los cielos estarán más despejados en el este y sur de la península y más nublados en el norte, con lluvias persistentes en el Cantábrico. También lloverá en el norte de Cataluña y en Baleares, sin descartar que pueda llover en el sur de Andalucía y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Se esperan 16 grados en Alicante y Castellón y 15 en Pontevedra, Tarragona, Valencia, Palma, Málaga, Almería y Girona. En cambio, no está previsto que los termómetros superen los 7 grados en Ávila y los 8 en Burgos y Soria.

El día 25, Navidad, llegará una nueva masa de aire frío a la península, con un descenso de las temperaturas que será más acusado en la mitad norte y en el área mediterránea.

En el interior peninsular las temperaturas diurnas caerán claramente por debajo de los 10 grados, incluso por debajo de los cinco. En dieciocho capitales se esperan máximas de cinco grados o menos.

Teniendo en cuenta la información disponible hasta ahora, la Aemet informa de que podría esperarse el viernes una subida de las temperaturas que continuaría durante el fin de semana.