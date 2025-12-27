Iván Sevilla 27 DIC 2025 - 11:15h.

La víctima entró en parada cardiorrespiratoria tras sufrir la puñalada en su pierna izquierda

El suceso se produjo a las 11:30 horas en la calle de Marcelo Usera y la Policía investiga quién atacó al varón

Compartir







MadridCuarto crimen de la semana en la Comunidad de Madrid, un hombre de 60 años que murió al recibir una cuchillada en su casa ubicada en el barrio de Usera, en la capital española.

Esta víctima se suma a los tres muertos por arma blanca entre Nochebuena y Navidad en sucesos distintos. Acerca del que se produjo este 26 de diciembre, el varón se encontraba en su domicilio.

A las 11:30 horas se produjo la agresión con un cuchillo que penetró en su pierna izquierda, según ha detallado el 112 de Emergencias en la región madrileña.

Entró en parada cardiorrespiratoria

Mientras los sanitarios del SUMMA le atendían en la vivienda de la calle de Marcelo Usera, el afectado entró en situación de parada cardiorrespiratoria, tal y como han añadido.

Después de que los médicos trataran de revertirla mediante las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, transcurridos 30 minutos sin que diesen resultado, confirmaron el fallecimiento del hombre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Agentes de la Policía Nacional desplazados también al lugar de los hechos ya investigan lo ocurrido para averiguar quién le atacó y cuáles fueron los motivos de la agresión.