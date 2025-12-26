Claudia Barraso 26 DIC 2025 - 17:36h.

Izan, el menor que fue asesinado en Vallecas en Nochebuena, trataba de defender a su novia tras ser increpada

Dos muertos por agresiones con arma blanca en la Nochebuena en Madrid, uno de los fallecidos, un menor de 17 años

Compartir







El joven de 17 años que murió la pasa noche del 24 de diciembre a causa de las heridas provocadas por un arma blanca, trataba de defender a su novia. La pareja se encontraba en la Calle de la Lagartera, en el distrito de Vallecas. Entonces otros dos chicos que se cruzaron con ellos increparon a la joven.

Cuando el fallecido salió en su defensa, empezaron una pelea que no acabaría bien. Los otros dos jóvenes sacaron una navaja y se la clavaron en repetidas ocasiones, tal y como ha informado medios como ‘El Español’. Además, algunos vecinos de la zona que fueron testigos de lo que sucedió aquella noche, han relatado que “tras ser apuñalado, se cayó al suelo y se golpeó con una barandilla de hierro. Intentó levantarse para huir, pero se volvió a caer”.

PUEDE INTERESARTE Un hombre se atrinchera en su vivienda de Chamberí con un arma de fuego: ha sido detenido tras entrar los agentes en el domicilio

La novia de Izan, el menor fallecido durante la pelea, pidió a gritos auxilio, mientras los agresores se quedaron paralizados al contemplar la escena y salieron corriendo asustados. Hasta el lugar de los hechos acudieron los servicios de emergencia del Samur. Entonces encontraron al menor en parada cardiorrespiratoria derivada de la puñalada que recibió en el hemitórax izquierdo.

Los agentes de Policía fueron quienes le practicaron las maniobras de RCP hasta que llegaron los sanitarios, quienes practicaron una toracotomía a instante para intentar abrir el tórax y así aliviar la presión y poder bombear el corazón directamente. A pesar de todas estas intervenciones, fue imposible tratar de salvarle la vida y solo pudieron confirmar su muerte.

PUEDE INTERESARTE El caso de los gemelos asesinados en Vallecas en la Nochebuena de 2004: dos puñaladas al corazón y una condena que tardó siete años

Los dos jóvenes responsables ya han sido detenidos

Además de su novia, un familiar de la víctima acudió hasta el lugar donde se produjo la agresión, y tras su muerte tuvo que ser atendido por una psicóloga del servicio de emergencias, ya que la escena que presenciaron y la confirmación de su muerte, fue un momento muy duro. Tras haber atendido al fallecido y recabar las pruebas necesarias, los agentes no tardaron en abrir una investigación y establecer un dispositivo de búsqueda y captura de los autores del asesinato, gracias a la descripción proporcionada por la joven.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Policía Nacional desplegó un dispositivo especial que sirvió para encontrar, momentos después, a uno de los jóvenes que participó en la pelea por la que Izan perdió la vida. Se encontraba cerca del lugar, pero sin su otro compañero, a quien encontraron en la Comisaría de Vallecas y allí mismo le detuvieron. Se trata de un joven español de 19 años y uno venezolano de 21. Ahora, todas las investigaciones se centran en averiguar si pudiese haber sido una pelea de ‘bandas juveniles’.