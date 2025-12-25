Tres sucesos ocurridos en Madrid entre Nochebuena y Navidad se han saldado con la muerte de tres varones por arma blanca

Detenido un hombre de 49 años como presunto autor de la muerte de su hermano en Leganés

Compartir







Tres sucesos ocurridos en la Comunidad de Madrid entre Nochebuena y Navidad se han saldado con la muerte de tres varones por arma blanca, todos ellos de nacionalidad española, y de 17, 53 y 63 años de edad.

En Nochebuena falleció un joven de 17 años en el distrito de Puente de Vallecas de la capital cuyos presuntos agresores ya han sido detenidos, y otro de 63 años en Chamberí. Este jueves fallecía otro hombre en Leganés, también por heridas de arma blanca.

PUEDE INTERESARTE Hallan un hombre muerto con herida de arma de fuego cerca del campo del Nàstic en Tarragona

La primera víctima, de 17 años, según ha informado este jueves el SUMA112, estaba en parada cardiorrespiratoria como consecuencia de una agresión con arma blanca en el hemitórax izquierdo en Puente de Vallecas.

Descartan que fuesen de bandas callejeras

Cuando llegaron los servicios sanitarios solo pudieron constatar su fallecimiento, tras lo que se estableció un dispositivo especial de búsqueda que permitió localizar a los dos presuntos agresores, uno de ellos nacido en 2006.

PUEDE INTERESARTE Un hombre se atrinchera en su vivienda de Chamberí con un arma de fuego: ha sido detenido tras entrar los agentes en el domicilio

Los dos hombres, de nacionalidad española al igual que la víctima, según han informado a EFE fuentes policiales, conocían al fallecido, aunque se descarta que pertenecieran a alguna banda callejera y que el suceso obedezca a algún enfrentamiento entre bandas rivales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras recibir una llamada al 091 alertando de una pelea los agentes se personaron en el lugar, donde encontraron el cuerpo de la víctima tendido en el suelo con heridas de arma blanca, por lo que iniciaron maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios sanitarios, quienes constataron su fallecimiento.

Segundo fallecido

Se estableció un dispositivo especial de búsqueda que permitió localizar en las inmediaciones a otro participante en la pelea por la parte contraria que presentaba heridas de arma blanca, dos navajazos en el cuello y el glúteo, según fuentes policiales.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Finalmente, el otro presunto autor de la muerte fue detenido en la Comisaría de Puente de Vallecas, donde se personaron agentes del DEVI de Policía Cientifica, de la Brigada Provincial de Información y del Grupo VI de Homicidios, quienes se han hecho cargo de la investigación.

El segundo fallecimiento por agresión con arma blanca, en la calle Alonso Cano, en Chamberí, se ha producido a las 5:40 de la mañana, cuando se encontró un hombre de 63 años con varias heridas.

Un hombre fallecido por arma blanca

Cuando llegaron los equipos del Samur-PC el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Tras 40 minutos de maniobras avanzadas solo pudieron confirmar el fallecimiento.

Ya en la jornada del jueves la Policía Nacional ha detenido a un varón de 49 años en la localidad madrileña de Leganés como presunto autor de la muerte de su hermano, de 53, al que encontraron con varias heridas de arma blanca y sin vida tras ser alertados por una llamada sobre una fuerte discusión en el interior de una vivienda.

Los hechos sucedieron hoy a las 15 horas, cuando se recibió dicha llamada al 091 e inmediatamente se personaron en el domicilio agentes de Seguridad Ciudadana, donde encontraron a la víctima con varias heridas de arma blanca y sin signos aparentes de vida, constatando los servicios sanitarios su fallecimiento.

En el lugar localizaron al hermano del fallecido y presunto responsable, al que se detuvo por un delito de homicidio. Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía, el detenido es paciente psiquiátrico. Tanto la víctima como el detenido son de nacionalidad española.