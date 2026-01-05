El agresor y la víctima no era la primera vez que se peleaban

Fue la propia víctima quien alertó al 091 para denunciar que un conocido le había golpeado

LeganésLa Policía Nacional ha detenido a un hombre de 51 años como presunto autor del homicidio de otro varón de 48 años que murió la noche de este domingo en un hospital tras no poder recuperarse de las lesiones sufridas por los puñetazos y patadas que recibió en un domicilio del municipio madrileño de Leganés.

Según ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía de Madrid, ambos individuos, que cuentan con antecedentes policiales y no era la primera vez que se peleaban, iniciaron una fuerte discusión en torno a las 20:45 horas de este domingo en una vivienda de Leganés.

Fue la propia víctima quien alertó al 091 para denunciar que un conocido le había propinado un puñetazo sorpresivamente y, tras caer al suelo, había continuado la agresión con patadas.

Falleció en el hospital por las lesiones

Cuando los agentes llegaron al domicilio este varón presentaba sangre en el rostro, siendo asistido y trasladado por servicios sanitarios a un centro hospitalario, donde finalmente falleció debido a las lesiones sufridas.

Por estos hechos, en la noche de este domingo el Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid ha detenido al presunto autor de este homicidio en Leganés.