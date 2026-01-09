Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Ciempozuelos, Madrid

El varón, de 56 años, fue hallado inconsciente y murió pese a realizarle maniobras de reanimación durante 30 minutos

El fuego se extendió por la vivienda en plena madrugada

Un hombre de 56 años ha muerto durante la madrugada del jueves al viernes en un incendio que se ha desatado en el interior de una vivienda en Ciempozuelos, municipio de Madrid.

A la llegada de los bomberos, el fuego se encontraba muy desarrollado, con el humo afectando a toda la casa, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El hombre murió tras una parada cardiorrespiratoria y 30 minutos de maniobras de reanimación

Los efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid desplazados a la zona lograron rescatar al varón en estado inconsciente en la primera planta del inmueble. Presentaba una grave inhalación de humo y procedieron a extraerle de la vivienda, según ha informado Agustín Rodríguez, jefe de Bomberos.

Inmediatamente después, los sanitarios desplazados hasta el lugar comprobaron que el afectado sufría una parada cardiorrespiratoria y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 30 minutos. Pese a ello, no pudieron sino confirmar su muerte.

Investigan el incendio que causó la muerte del hombre en Ciempozuelos

Tras lo ocurrido, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación con el objetivo de esclarecer las causas del incendio.

A ese respecto, el jefe supervisor del SUMMA 112, Luis Seoane, ha explicado que fue a la una de la madrugada cuando recibieron el aviso de que había un incendio en una vivienda ubicada en la calle Estrella de Ciempozuelos. Su propagación, pese a la actuación de los efectivos, terminó en tragedia.