Mueren dos personas en el incendio de una vivienda en Gran Canaria

Dos personas han fallecido este jueves en un incendio declarado en una vivienda situada en el barranco de Arucas, en Gran Canaria

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) del Gobierno de Canarias recibió varias llamadas en torno a las cuatro y media de la tarde en las se informaba de un incendio que generaba una gran cantidad de humo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos que extinguieron las llamas y que, tras proceder a las labores de ventilación, localizaron a las dos personas fallecidas en el interior de la vivienda.

No han confirmado la identidad de los fallecidos

El 112 ha indicado que, por el momento, no se ha identificado a los dos fallecidos. Como parte del dispositivo de asistencia también se ha desplegado personal del Servicio de Urgencias Canario, de la Policía Local y Protección Civil, así como de la Guardia Civil, que se ha encargado de realizar las diligencias correspondientes.

A través de redes sociales, los Servicios de Emergencias de Canarias ha comunicado el fallecimiento de las dos personas en el incendio que se ha originado en la vivienda donde residían, situada concretamente en el barranco de Arucas, en Gran Canaria.

Finalmente, y a través del mismo post de ‘X’, los bomberos de emergencias consiguieron extinguir las llamas. En las labores de extinción y de las dos personas que se encontraban en su interior y que han terminado falleciendo, han participado efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.