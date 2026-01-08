Los agentes analizan un nuevo vídeo de las cámaras de seguridad de la zona

Las hermanas Alicia y Diana, de 15 y 14 años, las víctimas más jóvenes del incendio de Nochevieja en el bar de Crans-Montana

La investigación sobre el incendio de la discoteca Le Constellation de Crans-Montana, Suiza, en el que murieron 40 personas y 119 resultaron heridas en la celebración de Año Nuevo, continúa abierta. Los agentes analizan un nuevo vídeo de las cámaras de seguridad de la zona.

En información recogida por los medios italianos Corriere della Sera y Reppublica, en las imágenes grabadas se podría apreciar a Jessica Moretti, la copropietaria de la discoteca, salir del local con la caja registradora mientras decenas de personas permanecían dentro atrapadas entre las llamas.

Algunos de los testigos aseguran que el hijo de Jessica, de una relación anterior, quien trabajaba en el local, durante el suceso rompió una de las mamparas para facilitar la salida de los asistentes y ayudarles a salir. Todo esto supuestamente mientras su madre huía con un brazo quemado y la caja registradora.

Los supervivientes prestan declaración

Mientras los numerosos heridos se recuperan de sus heridas, algunos de ellos de gravedad, los investigadores han comenzado a tomar declaración a los supervivientes de la tragedia, una de las más grandes de los últimos años del país alpino. Una investigación que llevará tiempo y en la que muchas voces reclaman responsabilidades de los propietarios y autoridades locales ya que se ha conocido que desde 2020 la discoteca no había pasado las inspecciones de seguridad correspondientes.

Por el momento se sabe que el local superaba ampliamente el aforo autorizado y funcionaba como una discoteca, pero únicamente tenía licencia como bar, además del acceso de menores de edad sin control.

Antecedentes de Jaques Moretti

Las autoridades investigan la responsabilidad de Jeanne Moretti, de 40 años, y su marido Jaques Moretti, de 47, dueños del local y otros negocios hosteleros de gran rentabilidad.

El abogado de las víctimas recoge la inquietud de los familiares por que la pareja huya a Francia y eviten sus posibles responsabilidades en el caso.

Jaques Moretti es un conocido de la Policía francesa ya que años atrás estuvo investigado por proxenetismo y más tarde encarcelado en 2005 por fraude y secuestro.