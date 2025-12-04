Los hechos sucedieron en plena tarde, a escasa distancia del centro infantil, tras una discusión entre conductores

Uno de los conductores abrió fuego contra el otro, que iba acompañado de su hermano: resultó herido grave y tuvo que ser ingresado en el hospital

Las autoridades buscan en Madrid al autor del tiroteo ocurrido en la tarde de este miércoles 3 de noviembre frente a una escuela infantil ubicada en el barrio de Puente de Vallecas. En el suceso resultaron heridas dos personas: dos hermanos de los cuales uno resultó herido de carácter grave.

Los hechos ocurrieron concretamente en la calle de Fuengirola, junto a la escuela infantil ‘Los Gorriones’, pasadas las 15:30 horas, y tras una discusión que, al parecer, estaría motivada por una plaza de aparcamiento situada frente al centro.

El tiroteo, tras una disputa entre conductores

Según las primeras investigaciones, todo habría terminado de detonar tras una disputa entre los conductores de dos vehículos. En uno de ellos viajaban los hermanos que han resultado heridos, de 24 y 18 años, mientras en el otro se encontraba un individuo que tenía un arma de fuego y que acabó por utilizarla contra ellos tras escalar la discusión.

Concretamente, este último abrió fuego contra el varón de 24 años, al que disparó en la pierna, mientras el joven de 18 se bajó del vehículo para intentar defender a su hermano, recibiendo un culatazo en la cara con el arma del agresor, según detalla El Español.

Trasladado al hospital en estado grave tras ser víctima de un disparo

Como consecuencia de estos hechos, el hermano que fue víctima de un disparo fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón en estado grave, mientras el agresor se dio a la fuga.

En el lugar de los hechos, y a su llegada, la Policía procedió a establecer un cordón de seguridad, con varias patrullas vigilando la zona y los vecinos sobresaltados por lo ocurrido.

La Policía busca al autor del tiroteo frente a la escuela infantil

Un día después del suceso, las autoridades siguen buscando al autor del tiroteo, mientras algunas hipótesis apuntan a que los hechos pudieron contextualizarse también en una pelea entre clanes.

A ese respecto, testigos citados por El Español han apuntado que tras lo ocurrido el padre de los dos hermanos acudió al lugar junto a otro familiar con varias armas blancas, buscando la justicia por su mano. De hecho, ambos fueron arrestados por las autoridades por tenencia ilícita de armas.

Ante la tensión en la zona, los agentes se hicieron cargo asegurando el lugar, pero el autor de los hechos permanece fugado y sin identificar.