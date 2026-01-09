Malena Guerra Elena Moral 09 ENE 2026 - 21:38h.

Durante el rescate por parte de los bomberos se han vivido momentos de tensión entre los vecinos y presentes

El reencuentro entre un perro y su bombero salvador en la explosión de Carabanchel: "Le vimos la patita"

Compartir







Una mujer de 80 años ha muerto y nueve personas han resultado heridas este viernes tras una explosión de gas en un edificio de Carabanchel, en Madrid. La deflagración ha levantado por los aires la última planta. El edificio estaba siendo sometido a una obra para separar las tuberías del gas, según consta en un aviso vecinal de la finca colindante.

En el rescate se han vivido grandes momentos de tensión. "Estamos ahora mismo a por ti. Aguanta, no te muevas", dice el trabajador. Mientras los tranquilizan, logran bajar con la escala a una segunda víctima.

Han tenido que actuar por las dos fachadas la anterior y posterior, donde los vecinos, alarmados, constataban que había atrapados. "La explosión ha sido en la cuarta planta. Cuatro rescates y un rescate más que lamentablemente ha sido un fallecido", ha explicado Carlos Marín, jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

La mujer fallecida es una octogenaria que vivía en esa cuarta planta con su marido, que ha resultado herido. "Presentaba heridas por deflagración y ha quedado enterrada y ha fallecido", ha añadido Emilio Benito, supervisor de guardia del SAMUR.

PUEDE INTERESARTE La tragedia del incendio de Carabanchel: Agustín tenía una discapacidad y su hermana Mari Carmen estaba de visita por Navidad

Con el dron de la policía comprueban los daños, que han afectado al bloque entero, en riesgo de colapso. También al edificio contiguo, en total, 32 viviendas. Todo apunta a una explosión de gas, los vecinos aseguran que se había cortado por la obra de la fachada y había vuelto antes de la explosión.