Los primeros indicios apuntan a una explosión de gas como causa del colapso del forjado de la cubierta de un edificio de Carabanchel

Un muerto y al menos nueve heridos en una explosión en Carabanchel, en Madrid

Los primeros indicios apuntan a una explosión de gas como causa del colapso del forjado de la cubierta en un edificio del distrito madrileño de Carabanchel, rodeado de andamios porque, al parecer, se estaba remodelando la fachada, que ha provocado la muerte este viernes de una persona y heridas a al menos otras nueve.

De hecho, el edificio del distrito de Carabanchel estaba siendo sometido a una obra para separar las tuberías del gas, según consta en un aviso a los vecinos de la finca colindante.

Se solicitó a los vecinos cerrar las llaves del gas

Los vecinos del número 34 de la misma calle recibieron ayer un aviso en el que se les comunicaba el corte temporal del suministro de gas por una obra para la separación de los tubos del gas que se iba a acometer este viernes a partir de las 9 de la mañana en el número 36. Para ello, se solicitaba a los vecinos el cierre de todas las llaves de gas de las viviendas o locales hasta que se les avisase de la reanudación del servicio.

Las primeras hipótesis apuntan pues, a una explosión de gas, que ha provocado el derrumbe del forjado del tejado a la cuarta planta del edificio ubicado en el número 36 de la calle Azcoitia, según han indicado fuentes de los servicios de emergencia.

El suceso se ha producido en torno a las 16:15 horas y hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencia, entre ellos los Bomberos del Ayuntamiento, el Samur-Protección Civil, Summa-112, la Policía Nacional y la Policía Municipal.

Hasta el momento, según Emergencias Madrid, entre el Samur y el Summa han atendido a ocho personas heridas leves y el Samur a otra más de carácter menos grave y que será evacuada a un hospital.