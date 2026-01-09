Gonzalo Barquilla 09 ENE 2026 - 18:26h.

Varios testigos relatan la tensión vivida este viernes por la explosión registrada en un bloque de viviendas de Carabanchel

Un muerto y al menos nueve heridos en una explosión en Carabanchel, en Madrid

Compartir







Una explosión de gas registrada en un bloque de viviendas ubicado en la calle de Azcoitia del distrito madrileño de Carabanchel ha dejado este viernes al menos un fallecido y nueve heridos de diversa consideración. La detonación se ha producido en un domicilio del número 36 sobre las 16:35 horas de la tarde y ha sorprendido a todos los vecinos. El edificio estaba siendo sometido a una obra para separar las tuberías del gas, según consta en un aviso vecinal de la finca colindante.

El portal web de 'Informativos Telecinco' ha hablado con algunos vecinos de la zona que han sido testigos de la explosión. Un trabajador de una peluquería cercana, ubicada en el camino de las Cruces, explica cómo se ha enterado de lo ocurrido: "Estábamos trabajando cuando ha explotado. Ha sido un zambombazo. Yo estaba sentado y mi compañero estaba peinando a una señora. Y claro, luego nos hemos mosqueado cuando hemos empezado a ver pasar muchos coches de bomberos y de policía. Por eso luego hemos salido a la calle".

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Ciempozuelos, Madrid

"Sabemos que hay un fallecido confirmado. Toda la calle está cortada. Yo me he acercado a ver el edificio y la parte de arriba está reventada, totalmente. Había un hombre que debe ser que no le podían sacar y estaba asomado en su casa. Estaban intentando sacarle. Me ha causado mucha impresión", agrega el trabajador, que afirma que la calle está totalmente cortada mientras las autoridades intervienen en el bloque. "Está todo el barrio con mucha tensión. Está toda la calle llena de gente. Solo se escuchan sirenas", añade.

Las autoridades han cortado la calle de Azcoitia: "Hemos dado la vuelta cinco coches a la vez"

Otro testigo, un vecino que había ido a visitar a su madre en un edificio cercano, asegura que estaba en un garaje cuando se ha producido la explosión. "Me ha parecido notar algo, pero ha sido salir a la calle y ya no poder acceder a la calle de Azcoitia. Hemos dado la vuelta cinco coches a la vez en la calle Mascaraque, porque había un coche policial aparcado en dirección contraria. He podido ver cómo llegaban muchas dotaciones".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La explosión se ha cobrado la vida de una mujer, como informa Emergencias. De los heridos, ocho son de carácter leve y uno recibe la calificación de "menos grave". Todos han sido trasladados a distintos hospitales madrileños. La detonación ha derrumbado el tejado y varios tabiques, además de haber colapsado el forjado de la cubierta y el andamiaje que cubría la fachada. La parte de arriba del edificio -la cuarta y última planta- ha sido la más afectada, ya que se podían ver el interior de algunas viviendas, con los enseres domésticos. Se ha podido sentir una onda expansiva que ha lanzado cascotes, trozos de viga y de tejas, dañando algunos vehículos. Los efectivos analizan la estructura del bloque afectado junto a técnicos. El Samur Social se encuentra presente por si fueran necesarios realojos.