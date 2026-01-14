Los gritos de 'muerte a los ayatolás' se han escuchado en pleno centro de Madrid

Manifestantes retiran la bandera de Irán de la embajada en Madrid en apoyo a las protestas

Los iraníes que se encuentran fuera de su país viven con mucho miedo e incertidumbre lo que pasa en Irán. Les llegan pocas noticias y lo peor es no saber lo que puede estar ocurriendo con sus familiares o amigos. En Madrid se han concentrado esta tarde ciudadanos iraníes para pedir la caída de los ayatolás.

Los gritos de 'muerte a los ayatolás' se han escuchado en pleno centro de Madrid. "Queremos ser la voz de nuestra gente en mi país y queremos hacer algo que no podemos estar aquí callados y sin hacer nada", señala un iraní.

"No tengo información de mi familia, de mis primos, de nadie", confiesa un iraní

El corte de internet y la falta de información exacerba los ánimos de los que no saben nada de los suyos. "La última vez vi que estaban en la calle protestando. No tengo información de mi familia, de mis primos, de nadie", señala otro. Mohammad Reza Pahleví, hijo del último zar de Persia es lo único que les queda donde aferrarse, conscientes de que la monarquía persa tampoco fue una democracia.

"En este momento que estamos no tenemos a más nadie y para unir el pueblo primero tenemos que apoyarlo. Ya luego veremos qué es lo que pasa", lamenta otro. Pahleví les ha pedido que se revuelvan y arranquen la bandera islámica de las embajadas y así lo han hecho en Madrid, un gesto de protesta conseguido a pesar de la fuerte presencia policial en la embajada.