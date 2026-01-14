Ayer también varios hombres arrancaron la bandera de la embajada iraní en la capital alemana

Erfan Soltani, el joven iraní de 26 años, el primero en la lista de las ejecuciones del régimen de los ayatolás

Un grupo de manifestantes se ha subido este martes a la fachada de la embajada de Irán en Madrid y han quitado la bandera como muestra de apoyo a las protestas que se registran en el país, las mayores en los últimos años, y que han dejado miles de muertos, según ONG.

En un vídeo subido ayer a redes sociales, se ve como los encapuchados se suben a la fachada, bajo la mirada de la policía y la guardia civil españolas y un grupo de manifestantes con banderas de Irán, y escala hasta el tejado del edificio para quitar la bandera insignia de la embajada.

La embajada no se ha pronunciado de forma oficial sobre este asunto, pero ha repuesto la bandera, mientras que la seguridad en la legación diplomática era hoy la misma

Un hecho similar ocurrió también ayer por la noche en Berlín cuando varios hombres arrancaron la bandera de la embajada iraní en la capital alemana y trataron de izar dos estandartes "históricos", es decir, previas a la Revolución Islámica.

A pesar de que los guardias de seguridad alemanes les conminaran a marcharse, el grupo volvió en dos ocasiones y en la última de ellas, dos de sus integrantes, dos hombres de 28 y 33 años, consiguieron saltar por encima de la valla mientras cuatro presuntos cómplices distraían a los guardias.

"Uno de los guardias de seguridad empleó un espray irritante, que retiraron la bandera que estaba izada, e intentaron izar dos banderas históricas", según explicó el comunicado policial

Y también el pasado sábado, un hombre escaló a la fachada del edificio de la embajada iraní en Londres y retiró la bandera que ahí ondeaba, ante decenas de personas que se manifestaban frente a ella en apoyo a las protestas populares.

La Policía Metropolitana de Londres (Met), también conocida como Scotland Yard, indicó posteriormente que había practicado dos detenciones, una por allanamiento agravado y agresión a un trabajador de los servicios de emergencia, y otra por allanamiento agravado.

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, los muertos en las protestas que comenzaron el día 28 y se agudizaron a partir del día 8, se cuentan ya por miles

Las protestas que comenzaron el día 28 de diciembre en Irán llegaron a su momento álgido el pasado jueves con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo el país, que derivaron en actos de vandalismo contra organismos públicos, bancos arrasados, y el incendio de 53 mezquitas en todo el país, según fuentes oficiales.

La organización con base en Oslo Irán Human Rights (IHRNGO) contabiliza 734 muertos en su último balance del martes, mientras que la organización HRANA con base en Estados Unidos eleva la cifra de fallecidos a 2.400.