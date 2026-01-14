Un alto mando del Ejército de Irán avisa a Trump con una respuesta "dolorosa" para EEUU

Erfan Soltani, el joven iraní de 26 años, el primero en la lista de las ejecuciones del régimen de los ayatolás

Las amenazas de Trump con una intervención militar en Irán con el pretexto de ayudar a los manifestantes ha provocado la reacción del régimen. El ministro de Defensa de este país, el general de brigada Aziz Nafizardeh, ha advertido este miércoles que atacarán las bases estadounidenses en la región si lanzan una ofensiva contra la nación persa.

El alto mando militar aseguró que "todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a EEUU en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos"."Irán atacará bases estadounidenses si es atacado", ha afirmado el responsable de Defensa, de acuerdo con la agencia local Mehr.

"La respuesta iraní será dolorosa para los enemigos" si Irán es atacado, ha asegurado el alto mando militar en una amenaza muy parecida a la que hizo el régimen poco antes de que Estados Unidos lanzara un ataque con misiles a las instalaciones nucleares iraníes.

No es la primera vez que el presidente estadounidense, Donald Trump amenaza al régimen iraní, enemigo histórico de EEUU. Hace apenas una semana ha vuelto a repetir sus amagos de lanzar un ataque contra Irán para defender a los miles de manifestantes que protestan en las calles de diferentes ciudades contra la república islámica en las que han muerto centenares de civiles.

Trump atacó el pasado mes de junio instalaciones nucleares en Irán en una ofensiva que, según los iraníes, mató a más de mil personas, la mayoría de ellos civiles, una acción que Teherán contestó con un ataque sobre una base de EEUU en la vecina Catar, sin muchas consecuencias.

Irán celebra un funeral público de los agentes de seguridad muertos en las protestas

Irán celebrará este miércoles los funerales por los más de un centenar de miembros de las fuerzas de seguridad que según el régimen han muerto durante las protestas. Los cuerpos serán trasladados en una procesión desde la Universidad de Teherán hasta el cementerio de la capital persa, informó la agencia Mehr.

Este medio oficial llamó a la participación masiva de los ciudadanos en un nuevo intento de proyectar unidad ante las mayores protestas celebradas en el país en años y de las que el Gobierno iraní culpa a Estados Unidos e Israel.

Al mismo, tiempo que rinde homenaje a los fallecidos de sus filas, diferentes organizaciones por los derechos humanos en Irán han asegurado que este miércoles comenzarán las ejecuciones de los manifestantes detenidos. El primero en esta lista señalan a Erfan Soltani, de 26 años, sin militancia política , que participó en una protesta en Kajah, donde fue detenido y acusado de un delito contra Dios.