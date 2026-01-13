La historia de la chica del cigarrillo, la imagen viral de las protestas en Irán

La joven del cigarrillo tiene 23 años, vive en Canadá y fue arrestada y torturada en Irán, de donde huyó.

Donald Trump anuncia aranceles del 25% contra todos los países que mantengan relaciones comerciales con Irán

Es la imagen más viral de las protestas en Irán. La de una joven encendiendo un cigarrillo quemando la imagen del Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, algo pocas veces visto en Irán y que puede tener consecuencias devastadoras para el que asuma el riesgo de hacerlo. The Objective ha hablado con una de las protagonistas de esta foto, que mantiene su nombre en el anonimato por seguridad.

La joven, de 23 años, y exiliada en Canadá, narra a dicho medio las torturas sufridas y que pasó de ser educada en las estrictas enseñanzas del Corán a declararse agnóstica y "feminista radical". Para ella lo que está ocurriendo en Irán es toda una revolución.

Durante el movimiento Woman, Life, Freedom, la joven participó en un programa de entrevistas en YouTube llamado Dialogue como opositora al hiyab obligatorio. Después de que el ayatolá Ebrahim Raisi muriera en mayo de 2024 fue arrestada. Dos días después fue liberada pero la joven decidió huir a Turquía. Después de ello obtuvo su visado de estudiante para Canadá.

La joven se defiende de las que la critican por vivir ahora en este país porque huyó de su tierra y abandonó a su familia después de ser torturada y condenada en Irán. Critica que parte de la sociedad occidental ignore el sufrimiento del pueblo iraní por miedo a ser etiquetados como islamófobos y teme por su familia que aún vive en Irán. Más aún tras el apagón de internet.

La joven reconoce que sus referentes son Bibi Khatoon, quien fundó la primera escuela para niñas en Irán; Khadijeh Afzal Vaziri, que fue una de las mayores activistas por los derechos de las mujeres en la historia de Irán; y también Farah Diba, la madre del príncipe Reza Pahlavi y la reina de Irán durante el reinado de Mohammad Reza Pahlavi.

Y ahora también admira a los héroes que están dando su vida por la libertad en Irán, sometida a un apagón de Internet para que el mundo no sepa realmente la crudeza de la represión a la que están sometidos los manifestantes.

Al menos 640 víctimas mortales y 10.000 detenidos

La oleada de protestas en el país centroasiático ha sido duramente reprimida por las fuerzas de seguridad iraníes, dejando más de 640 víctimas mortales y de 10.000 detenidos, según el balance ofrecido hasta ahora por grupos de Derechos Humanos.

Y mientras la sociedad iraní sale a la calle, hastiada por la falta de libertad, la opresión de las mujeres y una situación económica insostenible, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, defiende el corte de Internet y considera a los manifestantes como una "operación terrorista ordenada desde el extranjero". Sin tapujos señala que "los servicios de seguridad fueron capaces, en cuestión de días, de arrestar a gran parte de estos elementos y obtener confesiones al respecto, que apuntan a que han estado recibiendo dinero a cambio de actos específicos de sabotaje". Estas palabras las ha pronunciado en la cadena de televisión qatarí Al Yazira.

Al hablar de las muertes, las considera solo un intento de "justificar una intervención estadounidense" en el país, y dice que Irán está preparado para la guerra.

Donald Trump anima a los manifestantes y dice que "la ayuda está en camino"

En este sentido, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha expresado hoy mismo su apoyo a los manifestantes que protestan contra las autoridades en Irán, a los que ha pedido "mantener las protestas y tomar las instituciones", afirmando que "la ayuda está en camino". "Patriotas iraníes, ¡sigan protestando! ¡Tomen sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio", ha afirmado el presidente estadounidense en un mensaje en su propia red social.

Europa también denuncia la represión

Varios gobiernos europeos han convocado este martes también a los embajadores iraníes en sus respectivos países para denunciar la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas antigubernamentales.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean Noel Barrot, ha anunciado ante el Parlamento francés que ha convocado al embajador iraní en París para protestar por la "intolerable, insoportable e inhumana (...) violencia estatal ejercida indiscriminadamente contra manifestantes pacíficos". "No nos detendremos ahí: no puede haber impunidad para quienes vuelven sus armas contra manifestantes pacíficos", ha afirmado, en referencia a la propuesta de sanciones anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por el "aterrador" número de muertes.

Desde Alemania, la cartera diplomática ha confirmado también que ha citado al embajador iraní a la sede de Exteriores, puesto que "las brutales acciones del régimen iraní contra su propio pueblo son impactantes". Así, ha instado a Teherán a "poner fin a la violencia contra sus ciudadanos y a respetar sus derechos".

Por su parte, la ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, ha confirmado que su cartera también ha tomado esta misma medida "para subrayar la gravedad de este momento y exigir a Irán que responda por los terribles informes recibidos", a pesar de que en la víspera transmitió su "total indignación" al respecto a su homólogo iraní, Abbas Araqchi, en una llamada telefónica. "Esta última conducta del régimen iraní no es una aberración. No es un caso aislado. Es totalmente coherente con la naturaleza fundamental y la trayectoria de este régimen", ha declarado, considerando que su conducta va en línea con "la letal represión" durante las protestas de 2022 por la muerte de Mahsa Amini.

El Gobierno italiano ha citado también al embajador iraní al Ministerio de Exteriores, donde le ha recibido Antonio Tajani para decirle que es "absolutamente inaceptable" que "los hombres y mujeres luchen en las calles, pagando un precio muy alto, sufrimiento, cárcel y probablemente tortura. El diálogo no significa aceptar pasivamente el espectáculo de un régimen que reprime violentamente a sus propios ciudadanos", ha manifestado en declaraciones recogidas por la cadena de televisión italiana RAI.

España también ha convocado al embajador iraní en Madrid, a quien ha trasladado su "enérgica repulsa y condena", mientras que ha hecho hincapié en que "hay que respetar el derecho de manifestación pacífica", así como la libertad de expresión y comunicación de la población, debido al corte de Internet que afecta al país centroasiático desde hace 120 horas.

El ministro de Exteriores de Países Bajos, David van Weel, ha explicado que ha realizado la misma acción de protesta en "coordinación" con sus socios europeos y ha agregado que su gobierno "apoya las sanciones europeas contra aquellos que violen los Derechos Humanos en Irán". "Los responsables deben rendir cuentas", ha zanjado.

En este mismo sentido se han movilizado los Gobiernos de Portugal, Eslovenia y de Finlandia. Cabe mencionar que en la víspera el Gobierno belga también convocó al embajador iraní, alertando de que "la situación en Irán" les "preocupa profundamente" y lamentando que la represión busca "reprimir un movimiento que reclama", entre otras cosas, "democracia".

Durante la jornada del lunes, Teherán convocó a los respectivos de países europeos como Reino Unido, Alemania, Italia y Francia para mostrarles un vídeo de "la violencia de los alborotadores" y exigirles la "retirada de las declaraciones oficiales de apoyo a los manifestantes".

El cineasta raní Jafar Panahi teme una masacre y pide ayuda

Otras voces del mundo de la cultura como el cineasta iraní Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro por 'Un simple accidente', ha pedido apoyo internacional ante la intensificación de la represión. El director, cuyo último filme figura en la preselección de los Oscar 2026 en la categoría de mejor película internacional, ha asegurado que "la República Islámica ha perdido por completo su legitimidad y ya no cabe ninguna duda al respecto".

En la misma entrevista con The Wrap, Panahi ha descrito un escenario de máxima presión para el poder, una tensión que considera que hace de la represión algo cada vez más extremo. "Parece que el régimen se encuentra en un callejón sin salida y las protestas de este año parecen lo más importante que ha ocurrido en todos estos años", explica el realizador, que señala que "como se trata de su existencia o de su no existencia, el Gobierno va a hacer cualquier cosa".

"Internet y los teléfonos están completamente cortados. No podemos llamar ni a móviles ni a líneas fijas, todo está desconectado. Cuando cortan internet del todo, sabemos lo que está pasando, significa que se acerca una masacre", advierte el director, cuya inquietud ha aumentado en los últimos días coincidiendo con el corte de comunicaciones después de que una movilización masiva de iraníes saliera a la calle a protestar contra el Gobierno.

En paralelo, Panahi y el cineasta iraní exiliado Mohammad Rasoulof difundieron una carta en la que alertaban de que el régimen "ha vuelto a recurrir a sus herramientas de represión más descaradas".

Panahi ha subrayado que el aumento de contundencia en las respuestas del régimen respecto a anteriores episodios de represión se debe al alcance social de las actuales protestas: "Esta vez, los manifestantes han salido de todos los estratos de la sociedad. Y si caen en la desesperación y pierden la esperanza, va a ser muy, muy difícil lidiar con este régimen durante los próximos años".

"Por eso la República Islámica está siendo tan contundente y tan violenta. Y, por supuesto, todo el mundo está preocupado por sus compatriotas iraníes y por sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, cualquiera que sea detenido y se tema que esté muerto", apunta Panahi.

Preguntado por qué podría hacer la comunidad internacional, respondió con una apelación directa. "No sé qué se puede hacer, pero estamos en una situación en la que todo el mundo, periodistas, ciudadanos, políticos, cualquiera, puede hacer algo. Lo que sea que puedan hacer, deben hacerlo", ruega.

El cineasta pasó un tiempo en prisión por lo que las autoridades calificaron como propaganda antigubernamental. Panahi ha sido detenido, acusado y encarcelado de forma reiterada durante más de una década, etapa en la que rodó varias películas de manera clandestina pese a una prohibición oficial de filmar.

Aun así, el realizador reiteró su intención de volver al país al concluir su gira promocional. "Solo quiero reiterar que estoy pidiendo la ayuda de toda la gente del mundo, todos los periodistas, las organizaciones de derechos humanos, cualquiera que pueda hacer algo que crea que va a ser útil. Con cada minuto que se retrasa esa ayuda, están muriendo muchas personas inocentes", concluye Panahi.