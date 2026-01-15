Testigos de lo ocurrido acusaron a dos porteros de la discoteca como los responsables de la brutal paliza

Los hechos se produjeron sobre las seis de la mañana con el cierre de la discoteca, ubicada en el distrito de Chamberí

Compartir







MadridLa Policía Nacional investiga una agresión ocurrida el pasado domingo en la discoteca Opium Madrid, situada en el número 56 de la calle José Abascal de la capital.

Testigos de lo ocurrido acusaron a dos porteros de la discoteca como los responsables de la brutal paliza sufrida por un hombre de 42 años que se quedó en coma inducido.

Al parecer y según recoge El Mundo, los porteros primero tiraron por las escaleras a la víctima, quien estaba con su hermano, y luego le propinaron patadas y puñetazos. Ya inconsciente, le sacaron fuera del local y le dejaron tirado en la calle.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar donde se encontraba el herido con un fuerte traumatismo en la cabeza.

El suceso se produjo al cierre

Los hechos se produjeron sobre las seis de la mañana con el cierre de la discoteca, ubicada en el distrito de Chamberí.

La Policía estaría investigando lo sucedido y a los porteros de la discoteca que presuntamente agredieron a la víctima. Los responsables intentan evitar responsabilidades afirmando que cuando se produjeron los hechos el local ya se encontraba cerrado y los porteros habían terminado su jornada.

La víctima ha salido de la UCI y se encuentra recuperándose de las heridas sufridas.