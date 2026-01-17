Heridos graves un motorista y un ciclista tras colisionar en el barrio de Salamanca de Madrid
El accidente se produjo a las 4 horas en la calle O’Donnell junto al parque de El Retiro en Madrid
Los dos heridos, de 43 y 25 años, fueron evacuados con traumatismos craneoencefálicos graves
MadridDos hombres, un motorista y un ciclista, resultaron heridos graves tras colisionar los vehículos que conducían por el barrio de Salamanca de Madrid. Así lo ha comunicado Emergencias.
El accidente de tráfico se registró después de las 4 horas de la madrugada en la calle O'Donell, en el tramo que hay junto al parque de El Retiro en la capital española.
Por causas que ya investiga la Policía Municipal, los conductores de la moto y de la bicicleta chocaron fuertemente, ya que del impacto salieron disparados, quedando a gran distancia el uno del otro.
Según ha detallado la supervisora del SAMUR-PC Sara Montero, ambos afectados en el suceso presentaban "traumatismos craneoencefálicos graves" cuando fueron atendidos por los sanitarios.
De 43 y 25 años, están hospitalizados
Los efectivos médicos se encontraron a los heridos "separados a unos 40 metros" debido a la colisión. Uno de ellos, el de 43 años, estaba "inconsciente" y fue trasladado grave al Hospital Gregorio Marañón.
El otro, un joven de 25 años, fue evacuado al Hospital 12 de Octubre también con un pronóstico de gravedad. Varias ambulancias de soporte vital avanzado se movilizaron hasta el lugar para prestar servicio.