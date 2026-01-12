Patricia Martínez 12 ENE 2026 - 11:16h.

Se investigan las causas del accidente que sucedió en un tramo recto de la carretera LU-530 a la salida de Lugo

El propio conductor del camión llamó a los Servicios de emergencia alertando del accidente

Compartir







LugoUna brutal colisión frontal entre un turismo y un camión se ha saldado con dos personas fallecidas, los dos ocupantes del coche, en un accidente ocurrido a primera hora de este lunes en la carretera LU-530, una de las salidas de la autovía A-6, a su paso por la ciudad de Lugo.

Tal y como han informado los servicios de emergencia, los dos vehículos chocaron de forma frontal en una recta, en la zona de Carballido, aunque por el momento se desconocen las causas que desencadenaron la trágica colisión.

PUEDE INTERESARTE Muere un ciclista de 45 años tras caerse de su bicicleta en Cangas, Pontevedra

El camión circulaba en el sentido opuesto al coche y el violento impacto se produjo en un tramo recto. En el vehículo accidentado iban un hombre y una mujer, ambos fallecidos en el acto, mientras que el conductor del tráiler ha resultado ileso.

El camionero, que resultó ileso, alertó a los Servicios de emergencia

De hecho, fue el propio conductor del camión y único superviviente del accidente quien alertó a los servicios de Emergencia. El 112 Galicia tuvo noticia del accidente pasadas las siete de la mañana, cuando el camionero avisó a los servicios de emergencias. El hombre les comunicaba el accidente, sucedido a la altura del kilómetro 4, a su paso por la parroquia de Carballido, en las afueras de Lugo y además, advertía que era posible que hubiese personas atrapadas en el interior del otro vehículo debido al fuerte impacto.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre al ser atropellado por un camión tras bajarse de su vehículo en Villacañas, Toledo

Hasta el lugar se desplazaron emergencias del 061, varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico de Lugo, bomberos del Parque de Lugo y Policía Local. También se trasladó hasta el lugar un equipo de expertos del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE), del colegio de Psicólogos de Galicia. El operativo para rescatar a las víctimas se alargó durante casi más de una hora, ya que estaban atrapados en el interior del vehículo accidentado.

Este es el segundo accidente mortal ocurrido en Lugo en este año, tras el atropello mortal a un peatón sucedido el pasado 2 de enero.