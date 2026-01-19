la sentencia confirma la condena a Alberto Luceño a 3 años y 8 meses de cárcel

El tribunal absolvió a Luis Medina de estafa

Compartir







MadridEl Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la sentencia del caso Mascarillas, que condenó al empresario Alberto Luceño por fraude a Hacienda y absolvió a este acusado y al aristócrata Luis Medina de estafa, al no considerar probado que ninguno de los dos engañara al Ayuntamiento de Madrid para embolsarse una comisión de 6 millones de euros en plena pandemia.

En una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, el Alto Tribunal madrileño desestima los recursos interpuestos por las acusaciones y confirma íntegramente el fallo dictado por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de marzo, tras un juicio en el que la mayor pena que se solicitaba para ambos era por el delito de estafa (la Fiscalía solicitaba 7 años).

PUEDE INTERESARTE El Tribunal Supremo mantiene en prisión a Koldo García y José Luis Ábalos por su "alto" riesgo de fuga ante el juicio de las mascarillas

Así la sentencia confirma la condena a Alberto Luceño a 3 años y 8 meses de cárcel, multa de 3,5 millones de euros y a indemnizar a la Agencia Tributaria con 1,3 millones de euros al considerar probado que utilizó documentación falsa para fines ajenos a los estrictamente administrativos, y que imputó indebidamente a una sociedad mercantil unos rendimientos profesionales que correspondían a su actividad personal.

Absolución de los delitos de estafa y falsedad

La Sala confirma igualmente la absolución de ambos acusados respecto de los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil relacionados con los contratos de suministro de mascarillas, guantes y test de anticuerpos al Ayuntamiento de Madrid, a través de su empresa municipal, en el momento más duro de la pandemia de coronavirus.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El tribunal concluye que no ha quedado acreditado que existiera engaño penalmente relevante y subraya que el Ayuntamiento de Madrid autorizó las compras atendiendo al precio final, las características del producto y las condiciones de entrega, sin que la existencia o cuantía de las comisiones formara parte esencial del consentimiento.