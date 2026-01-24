Iván Sevilla 24 ENE 2026 - 10:24h.

La agresión con arma blanca se produjo en la calle Domingo Párraga después de las 22:30 horas

El afectado presentaba tres heridas preocupantes en el abdomen y la Policía ya investiga los hechos

MadridUn hombre de 61 años resultó herido grave este 23 de enero tras recibir seis puñaladas en varias partes de su cuerpo cuando estaba en el distrito de Villaverde en Madrid.

Según ha comunicado el servicio de emergencias del Ayuntamiento de la capital, la agresión con arma blanca se produjo después de las 22:30 horas, concretamente en la calle Domingo Párraga.

Hasta el lugar, a la altura del número 15 de dicha vía, se movilizaron primero agentes de la Policía Municipal. Fueron quienes taponaron las heridas que presentaba la víctima, mientras llegaban los sanitarios.

Tres cuchilladas preocupantes en el abdomen

Miembros del SAMUR-Protección Civil atendieron al afectado, del que han detallado que tenía dos cuchilladas en el tórax, las cuales "no parecían penetrantes" y otro corte bastante profundo "en el antebrazo derecho".

No obstante, vieron que las puñaladas "más preocupantes" estaban en la zona del abdomen, donde había tres en total. El paciente fue estabilizado y evacuado al Hospital 12 de Octubre de Madrid.

La Policía ya investiga lo sucedido para tratar de averiguar las causas de la agresión y dar con el autor. De momento, no se han llevado a cabo detenciones.