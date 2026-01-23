Redacción Cataluña 23 ENE 2026 - 12:50h.

La víctima quedó tirada en el suelo y uno de los testigos intentó frustrar sin éxito el robo: los ladrones huyeron tras hacerse con el reloj

La videollamada que salvó a una víctima de un robo en Barcelona: pillan al ladrón por una captura de pantalla de su cara

Compartir







BarcelonaLos robos de relojes se han convertido en una escena que se repite de manera habitual en Barcelona, donde los delincuentes echan el ojo principalmente a artículos de lujo a través de asaltos violentos que sorprenden a las víctimas en plena calle.

Es el caso del robo que sufrió una persona mayor el pasado miércoles 21 de enero por la tarde en la calle Sant Pere Més Baix, del distrito barcelonés de Ciutat Vella, cuando cuatro ladrones se abalanzaron contra la víctima para llevarse el reloj con el método del tirón, forcejeando sin que nadie intervenga.

PUEDE INTERESARTE El brutal vídeo en el que un camionero frustra un robo y embiste a los ladrones en Girona

La escena fue inmortalizada en un vídeo, que ha compartido El Caso, en el que se aprecia cómo los cuatro ladrones tenían a la víctima en el suelo y le quitaban el reloj de manera violenta.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un hombre por cometer 12 robos tras escalar por las viviendas en Tarragona

Un asalto que trató de evitar uno de los testigos que presenciaron los hechos, llegándose a encarar con los ladrones para defender a la víctima. Pese a ello, los ladrones huyeron tras hacerse con el reloj.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ante esta situación, la Unidad Regional Operativa Polivalente de los Mossos d'Esquadra, experta en este tipo de robos, ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y encontrar a los cuatro asaltantes. Según avanza El Caso, el reloj robado sería de gama media-alta y está valorado entre 10.000 y 15.000 euros.

El robo de un reloj de medio millón de euros

Un robo de características similares ocurrió el pasado mes de agosto en la zona del Port Olímpic de Barcelona. En este caso, se trataba de un reloj Richard Mille Chronograph RM65 que un joven de 19 años robó a un turista chino-

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El supuesto ladrón le arrebató con fuerza el lujoso artículo, de un precio estimado de 500.000 euros, tras un ataque que le provocó a la víctima unos rasguños en el brazo.

El turista fue de inmediato a una comisaría para denunciar el hecho, donde dio toda la información necesaria para encontrar al atracador y el reloj. Gracias a las cámaras de seguridad y los testigos que estaban en el lugar del hurto, los Mossos pudieron localizar al presunto ladrón, de 19 años y con 13 antecedentes policiales.

Finalmente, el detenido fue localizado en Ciutat Vella, gracias a unas fotografías que habían sido difundidas en las últimas semanas. Fue una pareja de Mossos de paisano la que lo reconoció y lo arrestó. El presunto ladrón no dio ninguna información sobre dónde puede estar el reloj. Es habitual que, en estos casos, los artículos robados acaben vendidos en el mercado negro. Es por eso que la policía tiene muy poco margen de tiempo para recuperar los artículos.