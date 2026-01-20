Una cadena francesa ha publicado la secuencia, que fue captada por las cámaras de seguridad del emblemático museo

Los ladrones que robaron en el Louvre tuvieron un minuto para escapar del museo: "La Policía podría haberlo frustrado"

Compartir







Tres meses después de uno de los robos más impactantes de la historia reciente, la televisión francesa ha difundido imágenes inéditas del asalto al emblemático Museo del Louvre de París. Las grabaciones, captadas por las cámaras de seguridad el pasado 19 de octubre de 2025, muestran exactamente el momento en que dos de los ladrones, uno de ellos encapuchado y con un llamativo chaleco fosforescente, y otro con un casco para ocultar su rostro, se emplean para romper las vitrinas de las que se llevaron joyas por un valor incalculable.

Tal como se aprecia en la secuencia, el primero de ellos empleó una radial primero para, después, acabar de romper el cristal que tenía delante a puñetazos, introduciendo a continuación su brazo para recoger el botín. Mientras, el otro ladrón hacía lo mismo en otra de las vitrinas. En total, en el asalto, que generó tanta conmoción como indignación en Francia, consiguieron llevarse nueve piezas y solo se ha conseguido recuperar una. Aunque la cuantía de las joyas se estima en torno a 88 millones de euros, el valor patrimonial es incalculable y el botín sigue sin aparecer.

PUEDE INTERESARTE Dos influencers se saltan la seguridad del Louvre y cuelgan un retrato de ambos en la misma sala que está la Mona Lisa

Las joyas robadas en el museo del Louvre siguen desaparecidas

En las nuevas imágenes difundidas en la televisión francesa, se observa cómo los implicados en el acto se dirigieron sin vacilar hacia las vitrinas de mayor valor histórico. Sin que nada les impidiese el robo pese a estar en el mismísimo museo más visitado del mundo, el protocolo de seguridad falló estrepitosamente.

Mientras uno de los ladrones atacaba la colección de 'joyas de Napoleón', tal como recoge el diario Le Parisien, su cómplice se encargaba de ampliar de la misma forma la magnitud del asalto. Según los informes, en el momento de los hechos los guardias se vieron obligados a replegarse para escoltar a los visitantes hacia zonas seguras del edificio, siguiendo estrictamente el protocolo de emergencia, lo que permitió a los criminales operar con relativa libertad en la sala de las "joyas de los soberanos". En esos momentos, muchos de los que allí se encontraban tratando de disfrutar de un día en el museo se vieron súbitamente presos del desconcierto y del pánico, llegando a pensar que se encontraban ante un acto terrorista.

Tras los hechos, denunciados por el presidente francés, Emmanuel Macron, como un "ataque al patrimonio histórico" de Francia, la policía del país ha logrado detener a cuatro presuntos implicados, que actualmente se encuentran en prisión preventiva. Sin embargo, el paradero de las joyas robadas sigue siendo una incógnita. El valor de mercado se estima en los citados 88 millones de euros, pero los expertos coinciden en que su importancia histórica y cultural supera cualquier cifra económica, tratándose de piezas clave de la soberanía francesa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El perfil de los detenidos por el robo en el Louvre no encaja con el crimen organizado

La fiscal de París, Laure Beccuau, ha señalado que los perfiles de los detenidos, hombres de entre treinta y cuarenta años, no encajan con los que "generalmente se asocian a la cima del espectro del crimen organizado"; una declaración añade incredulidad y misterio sobre el caso, ya que se desconoce si las joyas podrían estar ocultas en territorio francés o si ya han cruzado las fronteras hacia bóvedas de seguridad en el extranjero, pudiendo haber sido, probablemente, divididas en piezas para su venta por separado en el mercado negro.