Iván Sevilla 25 ENE 2026 - 13:08h.

El deportista se dio un fuerte golpe al descender por una zona fuera de la pista para esquiar

Una vez inmovilizado in situ, el accidentado fue evacuado por la nieve en una camilla-trineo

Compartir







MadridUn esquiador herido ha tenido que ser rescatado en una actuación que ha durado hasta seis horas y que se ha llevado a cabo en la montaña de Siete Picos, en la Comunidad de Madrid, donde se preveían nevadas.

Así lo ha trasladado la Guardia Civil en este 25 de enero en el que la borrasca Ingrid nos abandona, tras dejar incidencias de todo tipo por nieve, vientos y lluvias. Algunas han requerido rescates.

PUEDE INTERESARTE El arriesgado rescate en helicóptero en plena borrasca Harry de un windsurfista en Sitges

Uno de ellos fue el que capitaneó el GREIM del Instituto Armado junto a miembros de la Cruz Roja y personal de la estación del Puerto de Navacerrada. Un deportista había sufrido un accidente en la Sierra de Guadarrama.

Fuerte golpe al bajar por fuera de la pista

Concretamente, según ha detallado la Benemérita, trataba de descender con sus esquís por una zona fuera de la pista habilitada para la actividad. En este contexto, se dio un fuerte golpe.

PUEDE INTERESARTE Rescatan en helicóptero a una mujer que quedó atascada en una tirolina a 50 metros de altura en Murcia

Dado que no podía terminar la bajada por su propio pie tras accidentarse, solicitó ayuda y se activó un operativo que destacó por su duración hasta que los rescatistas lo localizaron.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una vez que fue inmovilizado y asegurado ante la posibilidad de que pudiese tener alguna fractura, varios efectivos lo evacuaron en una camilla-trineo montaña abajo. Entre altos espesores de nieve.

Hay que conocer bien la señalización

Hace justo dos días, la Guardia Civil recordó en sus redes sociales la importancia de conocer bien la señalización de las pistas de esquí para mejorar la seguridad al practicar el deporte invernal.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las indicaciones muestran qué zonas están preparadas para los descensos, así como su dificultad, pendiente, longitud, sinuosidad y obstáculos que puede haber.