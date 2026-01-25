El deportista se dio un fuerte golpe al descender por una zona fuera de la pista para esquiar
Una vez inmovilizado in situ, el accidentado fue evacuado por la nieve en una camilla-trineo
MadridUn esquiador herido ha tenido que ser rescatado en una actuación que ha durado hasta seis horas y que se ha llevado a cabo en la montaña de Siete Picos, en la Comunidad de Madrid, donde se preveían nevadas.
Así lo ha trasladado la Guardia Civil en este 25 de enero en el que la borrasca Ingrid nos abandona, tras dejar incidencias de todo tipo por nieve, vientos y lluvias. Algunas han requerido rescates.
Uno de ellos fue el que capitaneó el GREIM del Instituto Armado junto a miembros de la Cruz Roja y personal de la estación del Puerto de Navacerrada. Un deportista había sufrido un accidente en la Sierra de Guadarrama.
Fuerte golpe al bajar por fuera de la pista
Concretamente, según ha detallado la Benemérita, trataba de descender con sus esquís por una zona fuera de la pista habilitada para la actividad. En este contexto, se dio un fuerte golpe.
Dado que no podía terminar la bajada por su propio pie tras accidentarse, solicitó ayuda y se activó un operativo que destacó por su duración hasta que los rescatistas lo localizaron.
Una vez que fue inmovilizado y asegurado ante la posibilidad de que pudiese tener alguna fractura, varios efectivos lo evacuaron en una camilla-trineo montaña abajo. Entre altos espesores de nieve.
Hay que conocer bien la señalización
Hace justo dos días, la Guardia Civil recordó en sus redes sociales la importancia de conocer bien la señalización de las pistas de esquí para mejorar la seguridad al practicar el deporte invernal.
Las indicaciones muestran qué zonas están preparadas para los descensos, así como su dificultad, pendiente, longitud, sinuosidad y obstáculos que puede haber.