Finaliza su huelga de hambre tras 25 días en protesta por la comida de una residencia

El residente de la residencia de mayores de Colmenar Viejo (Madrid), de titularidad pública, que llevaba ya 25 días sin comer en señal de protesta por la "pésima calidad" de la comida que sirven en el complejo, ha decidido abandonar la huelga de hambre satisfecho con la repercusión que ha tenido su denuncia.

Marcelo Marko, de 68 años, que llevaba desde el 8 de enero pasado en huelga de hambre, ha reconocido que, aunque "no le han prometido nada concreto", ha logrado que el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y la fiscal de zona del Mayor se interesen por su caso, que ha tenido también impacto en los medios de comunicación.

"Hoy hablo con la doctora y hoy o mañana empiezo a comer poco a poco", ha avanzado a EFE Marcelo, quien da por concluida la huelga tras mantenerse durante veinticinco días con "agua, café y tabaco" y satisfecho por que se dé a conocer que "en una residencia pública, se esté pagando 6,98 euros por cuatro comidas por residente al día".

Ha perdido más de 10 kilos

De esta manera, Marcelo ha preferido dejar aquí esta batalla, en la que ha llegado a perder más de 10 kilos y en la que ha comenzado a haber "conatos de represalias por parte de la Agencia Madrileña de Atención social (AMAS)", responsable de la residencia, que le ha llegado a abrir un expediente por su conducta, asegura.

"Cuando te conviertes en una persona que protestas, llegan estas represalias. Dicen que falto al respeto al personal, que los insulto, que incomodo a otros residentes, que han tenido quejas por esta situación. Es mentira", responde Marcelo ante la apertura de este expediente. En concreto, han señalado a EFE fuentes de la Consejería madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, la "AMAS le ha abierto un expediente por una presunta agresión física y verbal a otro residente en Nochebuena en el comedor".

Las palabras de Marcelo

Por su parte, Marcelo reconoce que hubo "un enfrentamiento verbal con otro residente", pero que "no llegó a más" y que "en ningún caso hubo agresión". "Analizando todo esto he decidido concluir con la huelga. Los compañeros me piden que me recupere cuanto antes, porque me quieren en plena forma para otras estrategias y batallas que vamos a llevar a cabo por otros medios", ha zanjado este residente.

Aún así, aunque deje la huelga, Marcelo asegura que no cejará en su empeño de que en la residencia se coma mejor y que se mejoren muchos otros servicios de la misma. "Hay muchas cosas que arreglar, no sólo la comida, aunque esta sea la primera y más importante. En Madrid pagamos un 86 % de nuestra pensión, baja o alta, viviendo en una residencia, en otras comunidades pagan un 75 %. Un 14 % no te da para nada", concluye Marcelo.