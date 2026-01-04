Redacción Andalucía Agencia EFE 04 ENE 2026 - 12:02h.

Según Sanidad, de las diez personas afectadas por gripe A, cinco quedaron ingresadas y tres fallecieron

La residencia de ancianos del Hospital de la Santa Caridad ha suspendido sus actividades extraordinarias

SevillaHasta tres ancianos han muerto afectados por un brote detectado de gripe A en una residencia de mayores ubicada en el casco antiguo de Sevilla capital, según fuentes sanitarias.

Aunque la tasa de la enfermedad registró un descenso, en comunidades como Andalucía seguía al alza a finales de diciembre, mes en el que subieron los casos de contagiados en nuestro país.

En este contexto, fuentes de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta han informado a EFE de que contabilizaron diez personas con gripe A en el centro del Hospital de la Santa Caridad.

Cinco ingresados y tres fallecidos con "otras patologías"

De todas ellas, una es una enfermera y el resto residentes. Cinco tuvieron que ser ingresadas en un centro hospitalario y tres fallecieron. No obstante, las muertes se produjeron en pacientes con "otras patologías".

Así lo señaló en declaraciones a 'Canal Sur' Félix Arenado, Hermano Mayor de esta cofradía que gestiona la residencia. "La patología primaria no ha sido la gripe, sino otras enfermedades", aseguró.

El Servicio de Vigilancia de Salud Publica activó los protocolos para evitar nuevos contagios, de forma que se han suspendido las actividades extraordinarias allí, como la visita de la Hermandad del Baratillo de los Reyes Magos.

En sus redes sociales informaron de que la propia dirección de la institución había pedido que se suspendiera, estando prevista para este 3 de enero. "Siguiendo el mismo formato empleado durante la pandemia", la hermandad hará entrega de los regalos a través del personal del centro.