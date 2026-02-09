La explosión se ha producido en una casa de dos alturas de la calle Flor de la localidad madrileña de Guadalix de la Sierra

Debido al estallido, la cubierta de la vivienda ha colapsado y se ha visto afectada en su totalidad

Compartir







Una estufa de butano ha provocado una explosión en una casa de dos alturas de la calle Flor de la localidad madrileña de Guadalix de la Sierra, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Emergencias ha detallado que, durante la explosión, en la casa se encontraba una familia con cuatro personas y todas ellas han resultado ilesas tras el suceso.

PUEDE INTERESARTE Investigan varias explosiones eléctricas bajo una finca en Castellón: varios vecinos han sido evacuados aunque no hay heridos

Muchos escombros y riesgo de caída

El incidente se ha producido a las 22:30 horas del domingo al estallar una estufa de butano. Como consecuencia de la explosión la cubierta de la vivienda ha colapsado y se ha visto afectada en su totalidad, ocasionando una gran cantidad de escombros en la planta más alta, que es donde se ha producido la explosión.

PUEDE INTERESARTE Una explosión de propano en una vivienda de Aranjuez deja un herido grave y grandes daños materiales

Hasta el lugar se han desplazado cinco dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han evaluado la estabilidad de la estructura, asegurando al mismo tiempo los elementos inestables de la cubierta que corrían riesgo de caída.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También los sanitarios del SUMMA 112 han actuado en preventivo y han intervenido la Guardia Civil y Protección Civil de Guadalix de la Sierra y Soto del Real.