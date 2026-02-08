La Policía Local de Castellón investiga las explosiones que se han producido en las alcantarillas de una calle del centro de la ciudad

A consecuencia de las deflagraciones se han producido desprendimientos de falsos techos

CastellónLa Policía Local de Castellón ha informado de que se investigan las explosiones, al parecer en conducciones eléctricas, que se han producido en las alcantarillas de una calle del centro de la ciudad, que han obligado a evacuar a los vecinos de una finca pero que no ha producido heridos.

A las 15:38 horas se ha recibido una llamada del 112 indicando que se estaba quemando cable de luz en calle Zaragoza y se han producido explosiones en alcantarillas de la calle Amadeo I.

Desalojo de vecinos

A consecuencia de las deflagraciones se han producido desprendimientos de falsos techos y de algunos revestimientos de varias viviendas, y la finca ha sido desalojada.

La Policía Local ha acotado todo el perímetro para que no accedan vehículos ni personas.

A falta de la información oficial de la investigación, se cree que habría habido una deflagración en conducciones eléctricas que, por causas que se desconocen, se propagó a través de los conductos por los que discurren los cables eléctricos, afectando al edificio colindante.

Como consecuencia, se han producido desprendimientos de falsos techos y de algunos revestimientos en varias viviendas, aunque en este momento la situación se encuentra estabilizada, según las mismas fuentes, y no habría afectación estructural.

En el lugar continúa el servicio de bomberos, Policía Local, Policía Nacional y empresas suministradoras de luz y gas.

La suministradora eléctrica ya está realizando trabajos para restablecer el suministro eléctrico en la zona.