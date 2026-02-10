Mari Ángeles desapareció el pasado día 6 de febrero y Andrea fue vista por última vez en Parla el día 3

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) del Ministerio de Interior mantiene activa la búsqueda de dos menores de edad desaparecidas en los últimos días en las localidades de Torrelodones y Parla. Mari Ángeles desapareció el pasado día 6 de febrero y Andrea fue vista por última vez en Parla el día 3.

En el caso de Torrelodones, se trata de Mari Ángeles, una chica de 16 años que fue vista por última vez el pasado día 6 en este municipio. Mide 1,50 metros y es delgada. Tiene el cabello castaño largo y ondulado y ojos marrones, según la descripción facilitada.

Buscan a otra menor de 17 años en Parla

En el caso de Parla, se trata de una chica de 17 años recién cumplidos -llamada Andrea- que fue vista por última vez el pasado día 3 en la localidad y que responde al nombre de Andrea. Según el aviso, necesita medicación.

La joven mide 1,45 metros y pesa 50 kilos, tiene ojos negros y pelo castaño. La última vez que se la vio vestía unas mallas gris claro y deportivas blancas.

En caso de tener cualquier tipo de información sobre el paradero de cualquiera de ellas, desde el CNDES se insta a comunicarlo a la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Fundación ANAR o al propio centro nacional.