Iván Sevilla 07 FEB 2026 - 19:35h.

Piden ayuda para localizar a 'Ritxi', un joven de 21 años desaparecido en Sestao, Vizcaya

Ricardo A.C. fue visto por última vez el jueves 5 de febrero y es una persona vulnerable

BilbaoNueva alerta emitida porque buscan a Ricardo, más conocido en su entorno como 'Ritxi', un joven vulnerable desaparecido desde hace dos días en la localidad de Sestao (Vizcaya).

Así lo ha comunicado la Asociación SOS Desaparecidos en sus redes sociales. Pide colaboración ciudadana para encontrarle cuanto antes y evitar un fatal desenlace como en el caso de Julio Alberto.

Según ha detallado en el cartel difundido con el rostro y los datos del aspecto físico de Ricardo A.C., fue visto por última vez el jueves 5 de febrero en el citado municipio vizcaíno.

Tiene 21 años y su situación es de vulnerabilidad, aunque no ha especificado el motivo. La ayuda de la sociedad es fundamental en este tipo de sucesos en el que las horas y los días cuentan mucho.

Datos físicos para identificarle y avisar de inmediato

'Ritxi' mide 1,72 metros de estatura, su complexión es atlética y tiene tanto los ojos como el pelo de tono castaño. En la fotografía publicada por la asociación aparece con el cabello muy corto y una escasa barba recortada.

Con esta información que facilita su identificación, si alguien lo ha visto o lo ve debe avisar de inmediato a las autoridades o al teléfono 112 de emergencias. O llamar al número de SOS Desaparecidos: 868286726.