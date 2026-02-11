El sonido es muy extraño e intenso y dura aproximadamente media hora

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ya ha emitido un comunicado para dar explicación a dicho ruido

Desde principios de esta semana, vecinos del Corredor del Henares, en Madrid, vienen escuchando un extraño e intenso ruido por la noche que dura aproximadamente media hora. Muchos han comentado el asunto en las redes sociales, preguntándose de dónde procede ese sonido que se escucha en las horas finales del día.

Por ello, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha emitido un comunicado para aclararlo, señalando que dicho ruido "procede de pruebas del nuevo combustible que se están realizando en un avión Eurofighter".

Las pruebas deben ser nocturnas

La corporación local asegura haber obtenido esa información tras ponerse en contacto con la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, que han explicado el motivo de dichos ruidos tras dos días consecutivos de quejas.

Desde el aeropuerto militar han asegurado que la operación ha de realizarse por la noche "porque la luz del sol podría contaminar las mediciones infrarrojas". Además, según añade el Ayuntamiento, "hay que realizarlo fuera de los hangares preparados para pruebas de motor (y que atenúan ruido) porque no están dimensionados para este modelo de avión".

El Consistorio avisa a los vecinos de que está prevista una última prueba, que tendrá lugar este miércoles por la noche. Con ella se darán por finalizados los ensayos.