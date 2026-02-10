Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Madrid

Suspendida la circulación de Cercanías de Madrid en el túnel de Sol por un incendio en un transformador: las líneas afectadas

Suspendida la circulación de Cercanías de Madrid en el túnel de Sol por un incendio en un transformador
Suspendida la circulación de Cercanías de Madrid. Europa Press
Compartir

La circulación de trenes de la red de Cercanías de Madrid por el túnel de Sol ha quedado interrumpida la noche de este miércoles entre Sol y Nuevos Ministerios debido a un incendio en un transformador.

La interrupción del servicio se ha producido sobre las 22:15 horas y ha afectado a los trenes de las líneas C-3 (Aranjuez-Chamartín) y C-4 (Parla-Alcobendas/San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo).

PUEDE INTERESARTE

Las líneas afectadas

En concreto, los trenes de la línea C-3 rotan en Atocha, mientras que los de la C-4 están siendo desviados por el túnel de Recoletos, según han precisado a Europa Press fuentes de Adif.

PUEDE INTERESARTE

Bomberos del Ayuntamiento de la capital se han desplazado hasta el lugar para tratar de apagar el incendio, que ha provocado humo en el interior del túnel, han apuntado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

Temas