La circulación de trenes de la red de Cercanías de Madrid por el túnel de Sol ha quedado interrumpida la noche de este miércoles entre Sol y Nuevos Ministerios debido a un incendio en un transformador.

La interrupción del servicio se ha producido sobre las 22:15 horas y ha afectado a los trenes de las líneas C-3 (Aranjuez-Chamartín) y C-4 (Parla-Alcobendas/San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo).

Las líneas afectadas

En concreto, los trenes de la línea C-3 rotan en Atocha, mientras que los de la C-4 están siendo desviados por el túnel de Recoletos, según han precisado a Europa Press fuentes de Adif.

Bomberos del Ayuntamiento de la capital se han desplazado hasta el lugar para tratar de apagar el incendio, que ha provocado humo en el interior del túnel, han apuntado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.