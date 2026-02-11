La tractorada confluye en la Plaza de Colón y lleva el epicentro de las protestas al Ministerio de Agricultura

La carta de Gabriel, de 7 años, a su padre, agricultor que protesta por Mercosur: “Papá, no quiero vivir así”

Una nueva protesta impulsada por varias organizaciones agrarias toma Madrid. Unos 500 tractores provenientes de todo el país, en cinco grandes columnas, alcanzan la capital para hacer resonar sus quejas y sus demandas, provocando con ello ineludiblemente afectaciones al tráfico y la movilidad en las carreteras y calles madrileñas.

El grueso de la protesta, de hecho, confluye en la Plaza de Colón, avanzando hasta instaurar su epicentro a las puertas del Ministerio de Agricultura, donde además de clamar contra los recortes en las ayudas al campo, van a reclamar la cancelación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

Los cortes de tráfico por la protesta de tractores

En previsión de la movilización, ya durante la noche anterior el Ayuntamiento de Madrid advertía de las incidencias previstas para esta jornada, indicando que también 126 líneas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) se verán afectadas.

“Su llegada repercutirá en la movilidad de decenas de calles de todo el municipio, afectando también a 126 líneas de los autobuses de la EMT, el 60 % de su totalidad", señalaba el consistorio, informando de que, aproximadamente de 8 a 18 horas se encuentran previstos cortes de tráfico en diferentes distritos de la ciudad con motivo de las cinco columnas que confluirán inicialmente en la Plaza de Colón.

De este modo, se espera que la ruta de entrada de los tractores a Madrid desde Torrejón de la Calzada provoque cortes de tráfico en la Vía Lusitana, Plaza Elíptica, Marcelo Usera, Vado de Santa Catalina, Puente de Andalucía, Plaza de Legazpi, Paseo de las Delicias, calle Embajadores, Glorieta de Santa María de la Cabeza, Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, Bailén, Plaza de España, Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Plaza de Alonso Martínez, Génova y Plaza de Colón.

Además, los tractores que entrarán a la capital desde Guadalajara y Robregordo, motivarán cortes de tráfico en la M-111, Glorieta Ermita Virgen de la Soledad, avenida de Logroño, Alcalá, Francisco Silvela, Joaquín Costa, Paseo de la Castellana y Plaza de Colón.

Por su parte, los que entran desde El Espinar (Segovia) ocasionarán, como advierte el ayuntamiento, cortes de tráfico en la Carretera de Castilla (M-500), Puente de los Franceses, Paseo de Ruperto Chapí, Paseo de Camoens, Francisco Jacinto Alcántara, Marqués de Urquijo, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Plaza de Alonso Martínez y Plaza de Colón.

Los que realicen su entrada a Madrid procedente de Arganda del Rey provocarán cortes de tráfico en la calle Pirotecnia, Aurora Boreal, avenida de la Democracia, Plaza de Alosno, Casalarreina, avenida de Daroca, M-23, O´Donnell, Narváez, Goya y Plaza de Colón.

Más allá, ante la manifestación a pie de las 11 horas (aproximadamente) desde la Plaza de Colón, el Ayuntamiento de Madrid señala que habrá cortes de tráfico en el Paseo de Recoletos, Paseo del Prado y Paseo de la Infanta Isabel.

"También se ocasionarán incidencias y/o cortes de tráfico en el Paseo de Santa María de la Cabeza, Embajadores, Jaime el Conquistador, Paseo de la Chopera, Plaza de Legazpi y viales del entorno", afirma el consistorio, que añade que de 16:30 a 18 horas aproximadamente, "se encuentran previstas incidencias y/o cortes de tráfico en la Carrera de San Jerónimo".

De igual modo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha advertido de la posibilidad de complicaciones circulatorias en las carreteras de acceso a Madrid, señalando concretamente que están previstas en la M-131, M-103, M-111, M-113, N-320, M-203, M-500, M-405, M-600, M-509 y M-505.

Amplio dispositivo de seguridad alrededor de la protesta de tractores

En el marco de esta protesta, más de 1.800 efectivos, entre ellos un millar de policías nacionales y 800 guardias civiles, a los que se sumarán los servicios municipales y de emergencias, han sido movilizados paralelamente para cubrir el desarrollo de la tractorada.

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha instado a la ciudadanía a usar el transporte público y evitar en la medida de lo posible los desplazamientos en coche por la ciudad debido a la afección "importante" que la protesta tendrá en el tráfico; una tractorada que cuenta con la asociación Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UdU) y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), que reivindican políticas agrarias que no acaben con la soberanía alimentaria y provoquen competencia desleal con países terceros.