La mujer, de 37 años, tenía signos de estrangulamiento

Asesinada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista

MadridEl presunto asesino de una mujer de 37 años ayer en Madrid tenía una orden de alejamiento de la víctima y contaba con denuncias previas por violencia machista, según han confirmado fuentes policiales.

La víctima fue asesinada este miércoles en la calle López de Hoyos de Madrid en un posible caso de violencia machista por el que la Policía ha detenido a su expareja, un hombre de nacionalidad paraguaya al igual que la víctima.

De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer, de 37 años, tenía signos de estrangulamiento.

El supuesto autor del crimen -que figuraba en el sistema VioGén- se dirigió a una patrulla de la Policía Nacional a la altura de la Comisaría de Tetuán y les confesó que había matado a su expareja. La mujer tenía dos hijos, uno de ellos de corta edad.

Siete víctimas mortales de crímenes machistas en lo que va de año

Hasta el momento, la Delegación del Gobierno ha confirmado siete víctimas mortales de crímenes machistas en lo que va de año, pero tiene pendientes de confirmación este caso y el de la mujer asesinada junto a su hija, presuntamente por su ex marido y padre en Xilxes (Castellón).

Si se confirman ambos casos, el número total de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003 ascenderá a 1.351.

Pueden pedir ayuda por distintos medios

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.