Redacción Madrid Agencia EFE 22 FEB 2026 - 12:02h.

El cultivo de marihuana fue desmantelado en una vivienda unifamiliar y la Guardia Civil detuvo a dos personas

Una empresa eléctrica alertó de un pico de potencia muy superior a la media por posible enganche ilegal

MadridAgentes de la Guardia Civil han descubierto y desmantelado un cultivo con 2.293 plantas de marihuana que se encontraba en el interior de un piso ubicado en la localidad de Paracuellos del Jarama (Madrid).

Según ha informado el instituto armado, el día 13 de febrero los agentes recibieron un aviso de una empresa eléctrica sobre un posible pico de potencia bastante superior a la media en una vivienda unifamiliar del municipio.

Iniciadas investigaciones y comprobaciones en el lugar indicado, confirmaron la existencia de un enganche ilegal a la red eléctrica, además de dispositivos de extracción de aire.

Dos personas detenidas en el domicilio

Un fuerte olor en los exteriores a dicha sustancia estupefaciente hacía levantar todavía más las sospechas de la Benemérita. En un operativo intervino la plantación en su totalidad y detuvo a dos personas.

Las plantas tenían diferentes estados de floración y había diversos útiles para el mantenimiento del cannabis. A los arrestados se les acusa de un delito contra la salud pública y otro delito de defraudación de fluido eléctrico.