La Guardia Civil localizó el invernadero gracias a la colaboración ciudadana y detuvo al presunto responsable.

En el operativo fueron incautados casi 307 kilos de cannabis y abundante material técnico utilizado para el cultivo intensivo

La Guardia Civil ha localizado en el municipio de Ames la mayor plantación indoor de cannabis sativa desmantelada en Galicia en lo que va de año, un complejo clandestino en el que crecían casi 3.000 plantas distribuidas en varias estancias. La intervención se saldó con la detención de un hombre señalado como responsable del cultivo, que se enfrenta ahora a cargos vinculados al tráfico de drogas y a la manipulación ilegal del suministro eléctrico.

La investigación, desarrollada por agentes del puesto principal de O Milladoiro-Ames, arrancó tras recibirse informaciones ciudadanas que alertaban sobre movimientos sospechosos en una finca aislada, ubicada en una zona de difícil acceso. A partir de estos avisos, los investigadores pudieron delimitar el posible emplazamiento de la plantación, iniciando las pesquisas que posteriormente darían lugar a una operación de gran escala.

Bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, los agentes solicitaron autorización para acceder a la finca una vez reunidos los indicios suficientes. El registro se llevó a cabo tras confirmar que el terreno estaba rodeado por una densa vegetación y árboles de gran porte, lo que permitía mantener la vivienda del interior completamente oculta a simple vista y dificultaba su detección desde el exterior.

Al entrar en la casa, la Guardia Civil descubrió un sofisticado sistema de cultivo interior formado por cuatro salas acondicionadas específicamente para maximizar la producción, todas ellas recubiertas de un aislante térmico de aluminio que favorecía el efecto invernadero. En estos espacios se hallaron mecanismos avanzados de iluminación, ventilación, calefacción y riego, diseñados para mantener las plantas en condiciones de crecimiento óptimas durante todo el año.

El balance final de la operación Yacosta 13 fue contundente: 2.862 plantas de cannabis, que tras su trituración alcanzaron un peso de 307 kilos, además de un gran volumen de material técnico destinado al cultivo intensivo. Entre lo incautado figuran 219 dispositivos de iluminación, 55 ventiladores-calefactores, 62 reguladores de potencia, 29 bidones de fertilizante líquido, un deshumidificador y un vehículo utilizado presuntamente para la logística de la plantación.

La investigación también determinó que el complejo funcionaba gracias a una conexión ilegal a la red eléctrica, diseñada para abastecer el elevado consumo energético requerido por los equipos de cultivo. Este sistema fraudulento no solo implicaba un importante perjuicio económico, sino que suponía un riesgo severo de incendio debido a las manipulaciones realizadas en la instalación. El detenido, como presunto responsable, será puesto a disposición judicial.