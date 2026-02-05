Seis personas han sido detenidas en la desarticulación del centro de producción de marihuana en Granada

Bajo sospechas sobre la producción de droga, los agentes solicitaron autorización judicial para la entrada y registro de la vivienda

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado un centro de producción de droga oculto en un zulo bajo un plato de ducha de una vivienda en Vegas del Genil, Granada, siendo detenidas seis personas de entre 27 y 67 años.

Durante la actuación han sido intervenidas 66 plantas de marihuana, 368 maceteros cuyas plantas habían sido cortadas recientemente, 480 gramos de cogollos de marihuana y 25 gramos de picadura de marihuana, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado.

Una producción ilegal y subterránea

La operación se inició después de que los investigadores tuvieran conocimiento de que en una vivienda de Vegas del Genil, en el área metropolitana de Granada, podría haber oculto un centro de producción de droga.

La investigación aportó indicios suficientes para corroborar las sospechas, por lo que los agentes solicitaron autorización judicial para la entrada y registro de la vivienda, que se llevó a cabo con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Granada.

Una vez en el interior, encontraron cogollos de marihuana en distintas estancias, si bien, en un primer momento, no localizaron en ninguna de ellas el posible centro de producción.

Tras un registro exhaustivo de cada una de las habitaciones, los agentes se percataron de irregularidades en el plato de ducha de un baño y, al inspeccionarlo, descubrieron tras levantarlo una entrada a un zulo subterráneo en el que había 66 plantas de marihuana, 368 maceteros cuyas plantas habían sido cortadas recientemente, 480 gramos de cogollos de marihuana y 25 gramos de picadura.

Como el zulo fue construido sin los correspondientes permisos, los agentes informaron al Ayuntamiento, que abrió un expediente sancionador.

La operación ha contado también con la colaboración de técnicos de la compañía eléctrica y de la suministradora de agua, que constataron que en la vivienda había acometidas ilegales.

A los seis detenidos se les atribuyen delitos contra la salud pública por cultivo y elaboración de droga, y de defraudación de fluido eléctrico y de agua.