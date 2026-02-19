Los agentes detuvieron a la mujer en la puerta de embarque y la acusaron de abandono de animal.

La historia de JetBlue, que es el nuevo nombre del perrito, ya ha provocado una avalancha de solicitudes de adopción

Ató a su perro a un medidor de metal para equipaje de mano en el mostrador de venta de billetes en Las Vegas y se fue furiosa sin mirar atrás, según el Departamento de Policía Metropolitana. Momentos antes, el personal había dicho a la mujer que no podía tomar su vuelo porque no tenía la documentación adecuada para poder llevarlo con ella.

Sin dar crédito a lo que estaban presenciando, los agentes detuvieron a la mujer en la puerta de embarque y la acusaron de abandono de animal. La mujer, además, se resistió al arresto. La mujer argumentó que como el perro llevaba un dispositivo de rastreo, “volvería solo”.

No fue así, claro. El perro pasó 10 días en los Servicios de Protección Animal, pero fue abandonado por segunda vez porque su dueña nunca se presentó para llevarlo a casa. El animal fue puesto bajo el cuidado de Retriever Rescue of Las Vegas, donde ha recibido atención veterinaria y cuidados desde su rescate. Y con ellos ha recibido un nuevo nombre que recuerda su experiencia: JetBlue.

Todos reconocen que el animal, a pesar de haber sido abandona se muestra “afectuoso, sociable y sorprendentemente confiado”. Ahora se le busca una familia que le quiera. Creen que un caso como este puede servir para que los dueños de los perros miren refugios u otras organizaciones antes de abandonar a tu mascota.

JetBlue ya ha provocado una avalancha de solicitudes de adopción, pero sde revisarán cada una de ellas cuidadosamente para asegurarse de que nunca más quede abandonado. "Seremos extremadamente intencionales al elegir su familia para siempre. Sólo tenemos un JetBlue", dicen.

