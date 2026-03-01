Un motorista de mediana edad ha muerto en Madrid tras colisionar contra el muro de hormigón lateral de un túnel de la autovía A-3

El accidente ha ocurrido esta tarde en la salida 14 de la A-3, la incorporación a la M-50 en sentido A-4

Investigan el accidente

Los facultativos del Samur-PC desplazados al lugar del accidente han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar al hombre pero solo han podido confirmar su fallecimiento.

La Guardia Civil ha asumido la investigación del accidente.